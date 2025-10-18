Τσουκαλάς: Το 70% της κοινωνίας τρομάζει στο ενδεχόμενο νέας θητείας Μητσοτάκη

«Διχαστική» για την κοινωνία χαρακτήρισε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που φέρνει η κυβέρνηση την Τρίτη στη Βουλή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «συνιστά μία διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Επί είκοσι τρεις ημέρες έπαιζαν τα ρέστα τους για να μη γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι, την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση και μιλούσε για ενδεχόμενη καθυστέρηση της δίκης. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εθνικά μνημεία για να διαιρέσει τους Έλληνες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο».

Καταλόγισε, παράλληλα, στην κυβέρνηση ότι η τροπολογία έρχεται «μόνο και μόνο για να μιλήσει με ακροατήρια, όπως είναι εκείνα της κας Λατινοπούλου. Ο πρωθυπουργός ξέρει ότι πια το 70% της κοινωνίας του έχει γυρίσει στην πλάτη και λέει “από το 30-32 %, ένα μέρος ψηφίζει εμένα, ένα μέρος ψηφίζει την κα. Λατινοπούλου ή τον κ. Βελόπουλο”. Η μέριμνά του, λοιπόν, είναι πώς θα συνομιλήσει με αυτά τα ακροατήρια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που λέει ότι «τα μνημεία είναι χωρικά σύμβολα των κοινωνιών για να τους ενώνουν και προφανώς είναι ζωντανά. Εμείς δεν θεωρούμε επ’ ουδενί ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο, όπως η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται. Διότι, όταν έρχεσαι μια μέρα μετά από την απεργία πείνας και φέρνεις τροπολογία, αυτό ισχυρίζεσαι».

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το ενδεχόμενο νέας εκλογής του κ. Μητσοτάκη τρομάζει το 70% της κοινωνίας, που πιστεύει πως δεν πάει άλλο με αυτήν την πολιτική ».

Ανέδειξε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει κατά δύο μονάδες σε ένα μήνα, κάτι που δείχνει προοπτική» και κατέληξε:

«Εμείς προχωράμε με αυτόνομη πορεία. Όσο μιλάμε πολιτικά και δεν γινόμαστε σχολιαστές δημοσκοπήσεων αλλά τοποθετούμαστε για την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα ,το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ