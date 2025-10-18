Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μαν για το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ: «Αυτό που συμβαίνει μοιάζει με τη δεκαετία του ’60»

Ο Μάικλ Μαν ο οποίος τιμάται στο Φεστιβάλ Λιμιέρ στη Λυών, με ένα αφιέρωμα στην καριέρα του, αναφέρθηκε στην περίοδο που πέρασε στο Παρίσι, καταγράφοντας τις φοιτητικές εξεγέρσεις του 1968 για το NBC. Εκείνη η χρονιά, όπως είπε, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον ίδιο και στο σύνολο του έργου του.

Ο Μάικλ Μαν ο οποίος τιμάται στο Φεστιβάλ Λιμιέρ στη Λυών, με ένα αφιέρωμα στην καριέρα του, αναφέρθηκε στην περίοδο που πέρασε στο Παρίσι, καταγράφοντας τις φοιτητικές εξεγέρσεις του 1968 για το NBC. Εκείνη η χρονιά, όπως είπε, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον ίδιο και στο σύνολο του έργου του.

«Αυτή η εμπειρία ήταν τόσο καθοριστική για μένα προσωπικά, επειδή το ’68 ήταν αυτή η καθοριστική χρονιά» είπε ο Μαν στον Τιερί Φρεμό επικεφαλής του Φεστιβάλ των Καννών που ηγείται του Φεστιβάλ Λιμιέρ, σε masterclass που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, σύμφωνα με το Variety. «Κορυφώθηκε με το Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο και μια αστυνομική εξέγερση, με τη δολοφονία 500 φοιτητών στην Πόλη του Μεξικού, με τον θάνατο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, του Μπόμπι Κένεντι. Ήταν η καθοριστική χρονιά για την αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων» σημείωσε.

Ο Μαν αποκάλυψε ότι πολλές από τις ταινίες του είναι γεμάτες με αναφορές από εκείνη την ταραχώδη εποχή.

O Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός έκανε παραλληλισμό με το τρέχον πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ, λέγοντας: «Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει με τη δεκαετία του ’60 στην Αμερική κατά μία έννοια. Εκτός του ότι η πρωτοπορία και η αντίσταση σήμερα βρίσκονται στο “South Park”» αστειεύτηκε.

Απαντώντας στην ερώτηση ποιο διαφορετικό είδος θα τον ενδιέφερε να εξερευνήσει, ο Μαν είπε ότι θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να σκηνοθετεί μια ταινία επιστημονικής φαντασίας και ανέφερε ότι είναι «θαυμαστής» της γαλλικής ανθολογίας κόμικς επιστημονικής φαντασίας του «Metal Hurlant» που εκδόθηκε στις ΗΠΑ ως «Heavy Metal».

Είπε επίσης ότι «ήθελε να γυρίσει ένα γουέστερν» και ότι έχει ήδη γράψει δύο σενάρια, το ένα εκ των οποίων είναι για μια ταινία με τίτλο «Comanche», της οποία είναι παραγωγός με σκηνοθέτη τον Σκοτ Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ