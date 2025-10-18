Ειδήσεις | Διεθνή

Πέθανε ο τιμηθείς με Νόμπελ Φυσικής Τσεν Νινγκ Γιανγκ σε ηλικία 103 ετών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πέθανε ο τιμηθείς με Νόμπελ Φυσικής Τσεν Νινγκ Γιανγκ σε ηλικία 103 ετών
Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και βραβευμένος με Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, όπως μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.

Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και βραβευμένος με Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, όπως μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.

Γεννήθηκε το 1922 στη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνα. Ήταν Κινεζοαμερικανός φυσικός που είχε εργαστεί πάνω στη στατιστική μηχανική και τους νόμους της συμμετρίας στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.

Ο Γιανγκ είχε τιμηθεί το 1957 με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τσουνγκ-Ντάο Λι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Οι 7 νομοί που εδώ και 45 χρόνια καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

Τρία επιδόματα πληρώνονται εντός Νοεμβρίου - Ποσά και δικαιούχοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι φορολογούνται για το 50% του τεκμηρίου, ποιοι ξεφεύγουν

tags:
Κίνα
Νόμπελ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider