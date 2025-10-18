Την Πεντέλη επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία περιοχή που έχει γίνει αναδάσωση και αναγέννηση του περιβάλλοντος, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του ’24, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση με πολίτες.

Στην προσπάθεια στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του σε συγκέντρωση πολιτών στα Μελίσσια, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πεντέλη, σε μία περιοχή που έχει γίνει αναδάσωση και αναγέννηση του περιβάλλοντος, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του ’24.

«Εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων όταν οι πιο πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες φόρους και κόβουν επιδόματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί εκτάσεις στη Νέα Πεντέλη όπου είναι σε εξέλιξη έργα αναδάσωσης, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο της περιοχής, το οποίο ανακατασκευάστηκε με βελτιωμένες εγκαταστάσεις μετά τις σοβαρές φθορές που υπέστη από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2024.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Γκουντούφα για την πορεία των εργασιών φύτευσης συνολικά 990.000 δενδρυλλίων στην περιοχή της Νέας Πεντέλης προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία φυσικής αναδάσωσης, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους στο συνεργείο αναδάσωσης και κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο 2026.

«Είχα την ευκαιρία πριν έρθω να σας πω λίγα λόγια, να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται τώρα που μιλάμε. Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης παραπάνω από 1 εκατομμύριο δεντράκια, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» σημείωσε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει: «αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαημένο πριν από ένα χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία τηρήσαμε τη δέσμευσή μας όχι απλά το ανακατασκευάσουμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο απ’ ό, τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε».

«Και θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη… τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε» τόνισε.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στη μάχη την οποία δίνει η κυβέρνηση σε επίπεδο πρόληψης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και στο πρόγραμμα Antinero, ένα πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη και την προστασία των δασών.

«Γίνεται μία πολύ σπουδαία δουλειά από το Υπουργείο και από τους συναρμόδιους φορείς να προχωρούμε σε καλά σχεδιασμένες αναδασώσεις στις περιοχές εκείνες όπου πρέπει να βοηθήσουμε τη φύση, ώστε το δάσος να μπορέσει να ανακάμψει. Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», επισήμανε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός και προσέθεσε: «Η φετινή αντιπυρική περίοδος κλείνει, πια, με στατιστικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι τα καταφέραμε σίγουρα πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι όπου στην Ευρώπη κάηκαν εκτάσεις συνολικά υπερτριπλάσιες του μέσου όρου. Εμείς βρεθήκαμε στον μέσο όρο των καμένων εκτάσεων. Επίσης να επισημάνω ότι χάσαμε ελάχιστα δάση από τις φετινές πυρκαγιές.

Και βέβαια ένας από τους λόγους που βήμα-βήμα τα καταφέρνουμε καλύτερα είναι και η μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην πρόληψη. Το πρόγραμμα Antinero έχει διαθέσει παραπάνω από 600 εκατομμύρια σε δράσεις καθαρισμού, διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών, αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας.

Ξέρουμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές. Ξέρουμε ότι η κλιματική κρίση είναι πια παρούσα. Είναι ένα πρόβλημα του παρόντος και όχι του μέλλοντος και αυτό μας υποχρεώνει να γινόμαστε συνέχεια και εμείς καλύτεροι.

Οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα επισκεφτώ και πάλι την περιοχή όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της τεχνητής αναδάσωσης.

Και βέβαια, οφείλουμε να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και εκείνα τα δάση τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Είχα τις προάλλες την ευκαιρία να επισκεφτώ και το Τατόι, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η φύση η ίδια μπορεί να αποκαταστήσει τα τραύματα της πυρκαγιάς του 2021.

Οπότε συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, φυτεύοντας, όχι όπως το κάναμε στο παρελθόν μόνο πεύκα, αλλά άλλα φυτά τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πολύ όμορφο μεικτό δάσος το οποίο ευχόμαστε και ελπίζουμε να το χαρούν τα παιδιά μας».

«Φτιάξαμε το Κλειστό Γυμναστήριο καλύτερο από ό,τι ήταν πριν και συνεχίζουμε»

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, με χορηγία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και έχει παραδοθεί ήδη στους κατοίκους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου στις νέες εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά που προπονούνταν στο γυμναστήριο.

«Είχα επισκεφθεί και πάλι την περιοχή αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Τότε είχα δεσμευτεί ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό έτσι ώστε η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και είχα δεσμευτεί, μάλιστα, ότι το πρώτο μεγάλο έργο το οποίο θα παραδώσουμε είναι το ανακατασκευασμένο κλειστό γυμναστήριο.

Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Περιστέρη και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πολύ ευγενική χορηγία, αλλά και για την ταχύτητα με την οποία ολοκλήρωσαν αυτό το σπουδαίο έργο.

Και, πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπουμε νέα παιδιά, χαμογελαστά, να παίζουν μπάσκετ και να χαίρονται τις αθλητικές μας υποδομές. Οπότε, μέσα από αυτή τη φωτιά που έκανε τόσο μεγάλη ζημιά, τουλάχιστον μας δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξουμε το κλειστό γυμναστήριο πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν, και προφανώς συνεχίζουμε», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.