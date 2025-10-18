Ζήτηση για ακίνητα σε τιμές από 280.000 έως 420.000 ευρώ σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση. Hot spot η Κρήτη με πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενους από Δυτική - Κεντρική Ευρώπη στη λίστα αναμονής. Ανεβαίνει τελευταία ο πήχης σε κατοικίες 600.000 ευρώ και άνω. Για ποιες περιοχές υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί προτιμούν την Ελλάδα οι αγοραστές. Τι «δείχνουν» στοιχεία της Elxis – At Home in Greece.

«Ουρά»… χιλιομέτρων φαίνεται ότι έχουν «στήσει» Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, για την αναζήτηση και αγορά ακινήτου, κατά βάση δεύτερης – εξοχικής κατοικίας, στην χώρα μας με επίκεντρο μάλιστα το νησί της Κρήτης. Δείχνοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κατά κύριο λόγο, όπως διαπιστώνεται με βάση τις ζητήσεις για σπίτια με τιμές από 280.000 έως 400.000 με 420.000 ευρώ σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση από αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Γαβριηλίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Elxis - At Home in Greece, που ξεκίνησε την πορεία της από την Ολλανδία και ειδικεύεται σε πωλήσεις εξοχικών κατοικιών ανά την Ελλάδα, στην παρούσα φάση υπάρχει λίστα ενδιαφερομένων, πάνω από 1.000 Δυτικοευρωπαίοι, που αναζητούν εξοχικό για ώριμους τουριστικούς προορισμούς με εύκολη πρόσβαση όπως η Κρήτη. Όπως διαπιστώνεται με βάση τις ζητήσεις, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για σπίτια με τιμές από τις 280.000 έως τις 400.000 ευρώ σε προορισμούς με εύκολη πρόσβαση από αεροδρόμιο. Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, ο πήχης έχει ανέβει τελευταία σε επίπεδα άνω των 400-420.000 ευρώ, ενώ καταγράφεται ενδιαφέρον και για τιμές που ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ για ένα ακίνητο. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι εσχάτως σχεδόν τριπλασιάστηκε το ενδιαφέρον για ακίνητα εξοχικά με τιμή άνω των 600.000 ευρώ, δείγμα της… τάσης που επικρατεί για ακριβότερο προίόν, το οποίο, όμως, αποτελεί πεδίο αναζήτησης για την Elxis - At Home in Greece.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά ανεβαίνει τα τελευταία έτη με ρυθμό περίπου 10%, επίπεδο που εκτιμά ότι θα παραμείνει για τα προσεχή χρόνια, έως το τέλος της δεκαετίας. Αλλωστε, σε σχετικά πρόσφατη ανάλυσή της η Elxis είχε αναφερθεί στο θέμα των τιμών νεόδμητων εξοχικών κατοικιών. Με βάση τα στοιχεία της Elxis, προκύπτει το 2025 ετήσια άνοδος κατά 10% και άνω σε σχέση με το 2024. Όπως προκύπτει, η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό και η επιλογή όλο και περισσότερων αγοραστών για ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, ωθούν και φέτος τις αξίες προς τα πάνω. Ειδικότερα, το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε 4.675 ευρώ/τ.μ., από 4.243 ευρώ/τ.μ. το 2024, αλλά και 3.675 ευρώ/τ.μ. το 2023 και 3.458 ευρώ/τ.μ. το 2022. Έτσι, οι πιθανές υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022, διαμορφώνονται σε 35%, εξέλιξη που εξηγεί και το σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Να σημειωθεί ότι κατά βάση η εταιρεία αναζητάει εξοχικά για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Η Elxis – At Home in Greece δεν απευθύνεται στο κοινό της Golden Visa, ούτε στοχεύει στην πώληση μεμονωμένων υπερπολυτερών βιλών. Πελάτες της Elxis είναι κυρίως πολίτες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, με πυρήνα την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία (δίχως να απουσιάζουν πολίτες από ΗΠΑ, Σκανδιναβία, με την εταιρεία να μην έχει ιδιαίτερη συνεργασία με Ανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αραβικό κόσμο κ.α.), που επιλέγουν συνειδητά την Ελλάδα για την απόκτηση μίας εξοχικής κατοικίας και που αναζητούν ακίνητα 2-3 υπνοδωματίων, σύγχρονης κατασκευής και εύκολης πρόσβασης. «Δραστηριοποιούμαστε αποκλειστικά σε αυτό το τμήμα της αγοράς και λειτουργούμε ως γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ του Ευρωπαίου αγοραστή και του Έλληνα developer», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Elxis – At Home in Greece δεν ακολουθεί το κλασικό πρότυπο του μεσίτη, καθώς λειτουργεί ως One stop shop. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ακίνητης περιουσίας - από νομική υποστήριξη μέχρι πωλήσεις ακινήτων και επενδυτικές συμβουλές, λειτουργώντας ως one-stop-shop. Βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της από την αρχική αναζήτηση περιοχής και ακινήτου έως την πλήρη ολοκλήρωση όλων των νομικών βημάτων, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική, αντί μίας μεμονωμένης αγοραπωλησίας. Συνδυάζει νομική, τεχνική και εμπορική εμπειρία σε ένα ενιαίο μοντέλο, καθώς διαθέτει εσωτερικό νομικό τμήμα με 11 δικηγόρους που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία νομικής διεκπεραίωσης της αγοραπωλησίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ακίνητο που περνά από την Elxis έχει πλήρη νομικό και συμβολαιογραφικό έλεγχο πριν καν παρουσιαστεί στον πελάτη.

Η νέα τάση και εικόνα της αγοράς

«Η Ελλάδα ανεβαίνει κατηγορία. Δεν είναι πια αγορά ευκαιριών — είναι αγορά εμπιστοσύνης και σταθερότητας». Με αυτά τα λόγια ο κ. Γαβριηλίδης συνόψισε τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς εξοχικής κατοικίας για ξένους στην Ελλάδα, από το βήμα πρόσφατου συνεδρίου (Οικοδομή Expo). Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Elxis, ηγέτιδας εταιρείας στην πώληση εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, η χώρα μας προσφέρει πλέον επένδυση εμπιστοσύνης με χαμηλό ρίσκο και σταθερή προοπτική. Συγκεκριμένα, η εξοχική κατοικία σήμερα είναι σοβαρή επενδυτική επιλογή, καθώς οι καθαρές αποδόσεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις φτάνουν στο 4–6%, ενώ η ετήσια υπεραξία διαμορφώνεται στο 8–10%, προσφέροντας δηλαδή διττή επιστροφή αξίας σε όσους επενδύουν στην αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis σημείωσε ότι αλλάζει πλέον και το ίδιο το προφίλ της ζήτησης στην αγορά, καθώς η προσφορά ποιοτικών projects αρχίζει να καθορίζει τη ζήτηση.

«Οι αγοραστές δεν ξεκινούν πλέον λέγοντας “θέλω μόνο Κρήτη ή μόνο Πάρο”. Ξεκινούν λέγοντας “θέλω ένα σπίτι που να είναι σωστό – νομικά, τεχνικά και λειτουργικά”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, προσθέτοντας πως «τα νέα έργα που επιλέγουμε, τα σχεδιάζουμε από κοινού με τους κατασκευαστές, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής: θέα, ιδιωτικότητα, προσβασιμότητα από το εξωτερικό και απόσταση από τη θάλασσα. Με αυτά τα κριτήρια αναζητούμε αξιόπιστους κατασκευαστές σε περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις και δημιουργούμε νέα projects πάνω στις προδιαγραφές που γνωρίζουμε ότι ζητούν οι πελάτες μας».

Σύμφωνα με τον CEO της Elxis, οι κατοικίες που συνδυάζουν ιδία χρήση, καλή απόδοση και υπεραξία στην πώληση, καθοδηγούν τη ζήτηση και διαμορφώνουν σταδιακά την προσφορά. Μάλιστα, η τάση αυτή είναι ήδη εμφανής σε περιοχές όπως η Πρέβεζα ή η Μεσσηνία που αναπτύσσονται θεαματικά.

«Η αγορά πλέον δεν κινείται από τις “μόδες”, αλλά από την ποιότητα και την αξιοπιστία της προσφοράς», τόνισε ο κ. Γαβριηλίδης, προσθέτοντας πως εκεί δημιουργείται πραγματική αξία – και για την αγορά, και για τη χώρα.

Περιοχές που πρωταγωνιστούν

Ως προς τις περιοχές που διατηρούν τα σκήπτρα στην αγορά εξοχικής κατοικίας, ο CEO της Elxis απαρίθμησε 5 περιοχές, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε μία από αυτές να ξεχωρίζουν:

Κρήτη, η πιο ώριμη αγορά, με πληρότητα υποδομών και διεθνή κοινό

Ρόδος, που εξελίσσεται ραγδαία με έργα υψηλής αισθητικής και επισκεψιμότητα που διαρκεί όλο το χρόνο

Ιόνιο, κυρίως Λευκάδα και Πρέβεζα, όπου η ζήτηση από τη βόρεια Ευρώπη αυξάνεται θεαματικά.

Πελοπόννησος, από Μάνη έως Πύλο, με projects χαμηλής πυκνότητας και διεθνή αναγνωρισιμότητα

Κυκλάδες, που διατηρούν τον premium χαρακτήρα τους και τη σταθερή υπεραξία.

Η ζήτηση από το εξωτερικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η ζήτηση είναι ισχυρή και προέρχεται κυρίως από Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία, Σκανδιναβία και πλέον και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος. Οι περισσότεροι αγοραστές είναι 45 έως 70 ετών, με σταθερό εισόδημα και πρόθεση μακροχρόνιας παραμονής στην Ελλάδα, δηλαδή δεν αναζητούν “ευκαιρία”, αλλά ποιότητα ζωής και ασφάλεια επένδυσης.

Η επόμενη τριετία

Αναφερόμενος στις προοπτικές της αγοράς εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis κ. Γιώργος Γαβριηλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος σημειώνοντας πως «Η επόμενη περίοδος θα είναι φάση ποιοτικής σταθερότητας. Η Golden Visa στα €400.000 και €800.000 απομακρύνει το βραχυπρόθεσμο speculative χρήμα και ενισχύει τη θεσμική, μακροπρόθεσμη επένδυση. Θα δούμε περισσότερα έργα με αρχιτεκτονική ταυτότητα και λιγότερα τυχαία projects. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε αγορά ευρωπαϊκών προδιαγραφών — με νομική ασφάλεια, επαγγελματισμό και διάρκεια» κατέληξε.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας βασίζεται στη διαχρονική ανάπτυξη έναντι του ευκαιριακού κέρδους. Για αυτό και οι εργαζόμενοι της Elxis αμείβονται με σταθερό μισθό κι όχι με προμήθειες επί των πωλήσεων. Η Elxis διαθέτει ομάδα επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης από περισσότερες από πέντε χώρες, προκειμένου οι πελάτες να συνεργάζονται με ανθρώπους που γνωρίζουν την ελληνική αγορά, αλλά παράλληλα «μιλούν τη γλώσσα τους» κι αντιλαμβάνονται την κουλτούρα και τις προτιμήσεις τους. Η εταιρεία έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Ουτρέχτη, ενώ αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της σε νέες περιοχές (Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα), καθώς θέλει να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες αλλά και στους developers. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Elxis ωστόσο δεν βασίζεται στη «βιτρίνα» όπου οι ενδιαφερόμενοι απλά βλέπουν μία αγγελία στην πρόσοψη των γραφείων και μπαίνουν να ζητήσουν πληροφορίες. Αντιμετωπίζει τον κάθε ενδιαφερόμενο μεμονωμένα με βάση τις ανάγκες και δυνατότητές του και δεν οργανώνει ομαδικές επισκέψεις σε ακίνητα.

Συνεργάτης κι όχι μεσάζων για τους τοπικούς κατασκευαστές

Για τους κατασκευαστές που θέλουν να απευθυνθούν σε αγοραστές εξωτερικού, η Elxis δεν είναι απλώς ένα κανάλι προβολής. Είναι στρατηγικός συνεργάτης που αναδεικνύει την αξία και την ποιότητα του έργου τους, σε κοινό που την αναγνωρίζει. Από την επιλογή της τοποθεσίας έως τις ακριβείς προδιαγραφές, παρέχει στους κατασκευαστές ένα απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης και πώλησης των ακινήτων τους. Αναλαμβάνει το σύνολο της διασύνδεσης με τον πελάτη, απαλλάσσοντας τις κατασκευαστικές από την απευθείας επικοινωνία, τα γλωσσικά εμπόδια και τις διαφορές κουλτούρας. Προσφέρει επαγγελματική προώθηση των ακινήτων, με εξειδικευμένες ομάδες μάρκετιγκ, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα ψηφιακά και παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας. Απευθύνεται σε μεσαίου μεγέθους κατασκευαστές με καλή γνώση της τοπικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, δίνοντας ευκαιρία σε πολλούς τοπικούς κατασκευαστές να αναπτυχθούν, παίρνοντας μερίδιο της αγοράς. Το πλήθος των διεθνών πελατών της Elxis και η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο κι ελαχιστοποιούν το κατασκευαστικό ρίσκο, αφού πριν ακόμα μπει το πρώτο θεμέλιο, ο κατασκευαστής ξέρει ότι η επένδυσή του είναι εξασφαλισμένη.