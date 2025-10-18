Καμπούρης: Αύξηση κρατικής στεγαστικής συνδρομής στο 100% για τους πυρόπληκτους του 2025

Για πρώτη φορά φέτος, χορηγείται η στεγαστική συνδρομή στο 100% ως δωρεάν κρατική αρωγή, σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η στεγαστική συνδρομή που παρέχεται εξ ολοκλήρου ως δωρεάν κρατική σρωγή θα έχει ανώτατο εμβαδό τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ανά ιδιοκτησία και θα καλύπτεται 100% από το κράτος, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Για πρώτη φορά φέτος, χορηγείται η στεγαστική συνδρομή στο 100% ως δωρεάν κρατική αρωγή, σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η στεγαστική συνδρομή που παρέχεται εξ ολοκλήρου ως δωρεάν κρατική σρωγή θα έχει ανώτατο εμβαδό τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ανά ιδιοκτησία και θα καλύπτεται 100% από το κράτος, χωρίς να απαιτείται δάνειο.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, η αύξηση του ποσοστού της δωρεάν κρατικής αρωγής σε 100%, έναντι του 80% που χορηγούνταν παλαιότερα, θεσπίστηκε το 2024 και χορηγείται για πρώτη φορά για τις καταστροφές του 2025, προσθέτοντας ότι αποτελεί μια από τις «καινοτομίες» που εισάγονται στο κανονιστικό πλαίσιο της αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές.

Εξηγώντας το σκεπτικό γύρω από την απόφαση αυτή, ο κ. Καμπούρης επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «βασίστηκε στα δεδομένα των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα οποία η πρόβλεψη ότι το υπόλοιπο 20% θα χορηγούνταν από τις τράπεζες ως άτοκο δάνειο, πρακτικά δεν είχε εφαρμοστεί παρά μόνο σε εξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις, με τις τελευταίες να είναι εξαιρετικά απρόθυμες, παρά τις οχλήσεις από την πλευρά του κράτους, να επωμιστούν ούτε το ελάχιστο κόστος της αποκατάστασης. Έτσι στην περίπτωση της ανακατασκευής ή αγοράς ενός σπιτιού έως και 150 τ.μ. το συνολικό ύψος της στεγαστικής συνδρομής έχει στην πράξη αυξηθεί σε 150.000 ευρώ αντί των 120.000 ευρώ (150x0,8) που ίσχυε έως το τέλος του 2024, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό ελκυστικότερη την κατασκευή νέου σπιτιού μετά τη φυσική καταστροφή».

Η στεγαστική συνδρομή καταβάλλεται σε τρεις δόσεις -50%, 30% και 20%- με την καταβολή κάθε δόσης να γίνεται μόνο αφού προηγηθεί επιβεβαίωση της προόδου των εργασιών από αρμόδιο μηχανικό.

Παράλληλα για τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, προβλέπεται επίσης επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη προσωρινής στέγασης μέχρι να αποκατασταθεί η μόνιμη κατοικία τους.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Καμπούρης, «το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επισκευή και ανακατασκευή του κτιριακού αποθέματος, μετά από μια φυσική καταστροφή, σύμφωνα με την εγχώρια και διεθνή εμπειρία, μπορεί να διαρκέσει από 7 έως 10 χρόνια. Το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί "με τη χρήση κανονιστικών εργαλείων και τεχνικών", όπως εκείνο της έκδοσης αδειών επισκευής με τη χορήγηση αποζημίωσης με "εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πληγείσας στάθμης". Η "τεχνική" αυτή αξιοποιήθηκε στον Daniel με επιτυχία, αφού οδήγησε στην έκδοση περισσότερων των 3.200 αδειών επισκευής, τους τελευταίους 14 μήνες».

Σύμφωνα με τον κ. Καμπούρη, «η ίδια λογική διέπει και την επισκευή των πληγεισών οικιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού, με την εφάπαξ τιμή ανά τ.μ. να προσδιορίζεται με κριτήριο τη σοβαρότητα των ζημιών που έχουν αυτές υποστεί, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό τους σε "πράσινο", "κίτρινο", "κόκκινο", από τα συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚ». «Στην περίπτωση των πυρκαγιών, οι βλάβες θεωρούνται, στις περισσότερες περιπτώσεις, πιο "αποσπασματικές" και "τοπικού" χαρακτήρα σε σχέση με τις πλημμύρες. Για τον λόγο αυτό και τα ποσά ανά τετραγωνικό είναι διαφορετικά και ανέρχονται, για παράδειγμα σε 100 ευρώ / τ.μ., για μια κατοικία η οποία έχει χαρακτηριστεί "κίτρινη", με την προϋπόθεση να μην παρουσιάζει βλάβες στα φέροντα στοιχεία», επισημαίνει ο κ. Καμπούρης. Όπως τονίζει, επιδιώκοντας να επιταχυνθεί η αποκατάσταση και να μειωθεί κατά το δυνατό το ενδεχόμενο ένα σπίτι, το οποίο επλήγη από μια πυρκαγιά το καλοκαίρι, να ξανά-πληγεί από μια φθινοπωρινή ή χειμερινή πλημμύρα, χωρίς να έχει επισκευαστεί, οι πολίτες που επιθυμούν να επισκευάσουν άμεσα τα σπίτια τους έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν γρήγορα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης οριοθέτησης και όχι εντός 18 μηνών που προέβλεπαν αντίστοιχες αποφάσεις, στο παρελθόν. «Με τον τρόπο αυτό δεν διαιωνίζεται η διαδικασία της κατάθεσης των δικαιολογητικών και τόσο οι πολίτες όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες, που γίνονται αποδέκτες των αιτήσεων, αναγκάζονται να επιταχύνουν την απόκρισή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καμπούρης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία οι νέες υπουργικές αποφάσεις για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκδόθηκαν άμεσα μετά τις καταστροφές, γεγονός που θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων.

Οι οριοθετήσεις αφορούν περιοχές της Ανατολικής Αττικής και των Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025. Επιπλέον περιλαμβάνουν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευβοίας (Στερεά Ελλάδα), Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας (Πελοπόννησος), Λασιθίου και Χανίων (Κρήτη), που επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, καθώς και τη Χίο που επλήγη από τις πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Αύγουστο 2025. Τέλος, οι ίδιες οριοθετήσεις, αφορούν περιοχές των ΠΕ Άρτας και Πρέβεζας (Ήπειρος), Ζακύνθου (Ιόνια Νησιά), Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας (Δυτική Ελλάδα), που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου, καθώς και από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 στη Θεσπρωτία (Ήπειρος).

«Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των κανονιστικών αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν μετά από μια φυσική καταστροφή, η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου και συγκατοίκησης, για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των πολιτών, ενσωματώνεται στην απόφαση οριοθέτησης και έτσι οι δύο κοινές αποφάσεις μειώνονται σε μία με αντίστοιχη μείωση του χρόνου απόκρισης του κράτους. Ταυτόχρονα, η θέσπιση μιας "γενικής και πάγιας" απόφασης, για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης του επιδόματος ενοικίου, καθιστά εκ των προτέρων το πλαίσιο προσωρινής στέγασης γνωστό στους πληγέντες, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης ενοικίασης κατοικίας για τις οικογένειες των οποίων οι πρώτες κατοικίες χαρακτηρίστηκαν "κίτρινες" ή "κόκκινες", μετά την καταστροφή», υπογραμμίζει ο κ. Καμπούρης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, συνολικά έχουν διενεργηθεί 985 έλεγχοι στα πληγέντα κτίρια από τις παραπάνω πυρκαγιές. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων 288 κτίρια κρίθηκαν "πράσινα", 485 "κίτρινα" και 212 "κόκκινα". Τα περισσότερα "κόκκινα" κτίρια εντοπίστηκαν στους Δήμους Αρταίων, Ζηρού και Πρέβεζας από την πυρκαγιά στις 12 Αυγούστου 2025 (72 κτίρια), καθώς και στους Δήμους της Δ.Αχαΐας Ερυμάνθου και Πατρέων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή την ίδια μέρα (60 κτίρια). Ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στα "κίτρινα" κτίρια, καθώς αυτά ανήλθαν σε 110 και 118 αντίστοιχα στις παραπάνω περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ