Βρετανία: Επιστροφή στην ΕΕ ζητάει ο Δήμαρχος του Λονδίνου

Ο δήμαρχος του Λονδίνου δήλωσε πρόσφατα πως επιθυμεί να γίνει επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως το Brexit προκάλεσε «Ζημιά οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική»

«Βλέπω καθημερινά τη ζημιά που έχει προκαλέσει το Brexit. Όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά και στους Λονδρέζους. Ζημιά οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της Βρετανικής πρωτεύουσας σερ Σαντίκ Καν τονίζοντας πως «είναι αναπόφευκτη, κάποια στιγμή, η επανένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως σημείωσε, «οι αμερικανικοί δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν επιδεινώσει το κόστος ζωής».

Μάλιστα κάλεσε το κόμμα του, τους Εργατικούς που τώρα κυβερνούν, στο επόμενο προεκλογικό τους μανιφέστο να εντάξουν την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ. Τόνισε δε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεντάξει τη χώρα στην τελωνειακή ένωση και την ενιαία αγορά πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, που αναμένονται το 2029. Ο Βρετανός πρωθυπουργός πάντως επανειλημμένα έχει δηλώσει πως δεν έχει τέτοια πρόθεση.

O δήμαρχος του Λονδίνου έκανε αυτές τις δηλώσεις στην ιταλική εφημερίδα «la Repubblica» στο πλαίσιο μιας εκτενούς συνέντευξης, κομμάτια της οποία αναπαράγονται από τον βρετανικό Τύπο.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι ο μόνος που εκφράζεται θετικά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η χώρα του στην ΕΕ.

Εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της βρετανικής βουλής, που αποτελεί διαχρονικά το πιο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στο πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασίλειου, δήλωσε: «Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να είναι τόσο δειλή και να προχωρήσει στην αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε από την καταστροφική συμφωνία των Συντηρητικών για το Brexit. Ξεκινώντας με την ένταξη σε μια τελωνειακή ένωση».

Με τη σειρά του, ο ηγέτης των Πρασίνων Ζακ Πολάνσκι πιστεύει ότι το Brexit ήταν «μια καταστροφή κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική». Σε πρόσφατη ομιλία του μάλιστα σημείωσε πως «μια μέρα θέλω να μας δω να επανενωνόμαστε».

Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών, ο σερ Τζον Μέιτζορ, σε ομιλία του στο King's College του Λονδίνου παραδέχθηκε ότι το Brexit «δεν κατάφερε να τηρήσει τις πολλές υποσχέσεις του» υπογραμμίζοντας πως προκαλεί ετήσιες ζημιές «100 δισ. λιρών από την μείωση του ευρωπαϊκού εμπορίου και 40 δισ. λιρών από την μείωση φορολογικών εσόδων». Το Brexit έχει «προκαλέσει τεράστια ζημιά στις ζωές και τα μέσα διαβίωσης του βρετανικού λαού» είπε τονίζοντας πως «άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο πιο μοναχικό και ευάλωτο».

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να επανενταχθεί πλήρως στην ΕΕ στο εγγύς μέλλον, ο Μέιτζορ απάντησε πως δεν το πιστεύει, αλλά, όπως σημείωσε, «η οικονομική ευημερία μας υπαγορεύει να ξαναχτίσουμε τις σχέσεις με τους πλησιέστερους γείτονές μας το συντομότερο δυνατό και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοικοδομήσουμε την οικονομία, να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κόστους ζωής και να δημιουργήσουμε δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα για τις δημόσιες υπηρεσίες μας», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός των Συντηρητικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ