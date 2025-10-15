Αφγανιστάν-Πακιστάν: Νέες πολύνεκρες συγκρούσεις στα σύνορα με δεκάδες νεκρούς

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν ενεπλάκησαν σήμερα σε μια από τις χειρότερες ένοπλες αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών που άφησε πίσω της τουλάχιστον 30 νεκρούς.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των μακριών, πορωδών συνόρων που τις χωρίζει.

Σύμφωνα με αφγανικές πηγές, περισσότεροι από 10 άμαχοι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν στην περιοχή Σπιν Μπόλντακ του νότιου Αφγανιστάν.

Ο Αλί Μοχάμεντ Χακμάλ, εκπρόσωπος του τμήματος πληροφοριών σε αυτή τη συνοριακή πόλη, ανέφερε πυρά όλμων και 15 νεκρούς αμάχους.

Αυτό τον αριθμό επιβεβαίωσε στο AFP ο Αμπντούλ Τζαν Μπαράκ, αξιωματούχος στο νοσοκομείο της περιοχής Σπιν Μπόλντακ, ο οποίος δήλωσε ότι περισσότερες από 80 γυναίκες και παιδιά τραυματίστηκαν. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, κατηγόρησε τις πακιστανικές δυνάμεις ότι πραγματοποιούν επιθέσεις σε αφγανικό έδαφος «για άλλη μια φορά».

Είπε ότι 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 άλλοι τραυματίστηκαν στην περιοχή Σπιν Μπόλντακ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του, ο πακιστανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι απάντησε σε μια «επίθεση» εκεί και σκότωσε «μεταξύ 15 και 20 Αφγανών Ταλιμπάν», λέγοντας ότι ήταν έτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα «με όλη την απαραίτητη δύναμη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ