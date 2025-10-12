Γάζα: Ο Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ