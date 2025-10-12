Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Ο Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γάζα: Ο Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κληρονομιές: Τι αλλάζει για δηλώσεις ακινήτων και φορολογικές υποχρεώσεις

Ευέλικτο ωράριο: Ποιο θα είναι το νέο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας - Παραδείγματα

Οι νέοι δασμοί Τραμπ προς την Κίνα «τσάκισαν» τα crypto - Ρευστοποιήσεις ρεκόρ

tags:
Γάζα
Ισραήλ
Χαμάς
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider