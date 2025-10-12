H Γερμανία διεκδικεί ρόλο στην Ανοικοδόμηση της Γάζας

Στο Σαρμ ελ Σέιχ θα βρεθεί και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με τη Γερμανία να διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο στη Μέση Ανατολή. Αγωνία για την απελευθέρωση των Γερμανών ομήρων.

«Η Γερμανία θέλει να συμβάλει στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, στη διατήρηση της εκεχειρίας και στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει του αυριανού ταξιδιού του εκτάκτως στην Αίγυπτο προκειμένου να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή είκοσι χωρών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Ελλάδα και Κύπρος.

Mε ανακούφιση παρακολουθεί η γερμανική κυβέρνηση τις τελευταίες εξελίξεις για μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, εξ ου και η παρουσία του καγκελάριου και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης αύριο στην Αίγυπτο. Την ίδια ώρα διπλωματικοί κύκλοι του Βερολίνου παρακολουθούν με πιο συγκρατημένη διάθεση τις εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η επιτυχία της «ειρήνης Τραμπ» θα κριθεί στην πράξη μακροπρόθεσμα.

Η Γερμανία και η Ανοικοδόμηση της Γάζας

Σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Εξωτερικών η σχεδιαζόμενη από τη Γερμανία και την Αίγυπτο Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Γάζας αναμένεται να διεξαχθεί άμεσα και μάλιστα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Γερμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της DW που υπογράφει ο Γενς Τούραου, επικαλούμενη δηλώσεις του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τις προηγούμενες μέρες, επιδιώκει μια Διάσκεψη ευρύτερου χαρακτήρα, η οποία θα σκιαγραφεί επίσης το πολιτικό πλαίσιο στη Λωρίδα της Γάζας, λαμβάνοντας υπόψιν τον μακροπρόθεσμο στόχο περί λύσης δύο κρατών.

Δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

«Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Γάζας, η Γερμανία θεωρεί ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να απουσιάζει, όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι. Σύμφωνα με την DW, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών για κοινή γραμμή ως προς την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής στη γερμανική βουλή, Άντις Αχμέτοβιτς, ανέφερε μάλιστα ότι η Γερμανία θα μπορούσε να συμβάλει «στην κατασκευή προσωρινών καταφυγίων, στην απομάκρυνση των ερειπίων, την αποκατάσταση της ύδρευσης και την αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος»

Οι Γερμανοί όμηροι της Χαμάς

Στο μεταξύ εντείνεται και στη Γερμανία η αγωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, δεδομένου ότι σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και επτά πολίτες με γερμανικό διαβατήριο: Αλόν Όχελ, Ρομ Μπρασλάφκσι, Ιτάι Τζεν, Ταμίρ Νιμρόντι, Ταμίρ Αμάρ, Γκάλι και Ζιν Μπέρμαν.

Πλατεία Ομήρων, Τελ Αβίβ

Πλατεία Ομήρων, Τελ Αβίβ

O Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κάνει λόγο για «ιστορική μέρα. Είμαστε χαρούμενοι που οι όμηροι, μεταξύ των οποίων και Γερμανοί, θα απελευθερωθούν. Δύο χρόνια μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, η μεγαλύτερη ευχή μας γίνεται πραγματικότητα».

Όπως μεταδίδει η γερμανική ραδιοφωνία dlf, η επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ θα οργανωθεί από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χωρίς εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Μετά από μια πρώτη συνάντηση με τους συγγενείς τους και πρώτες βασικές ιατρικές εξετάσεις σε στρατόπεδο στα όρια της Λωρίδας της Γάζας, οι όμηροι που θα έχουν απελευθερωθεί θα μεταφερθούν στη συνέχεια αεροπορικώς σε εξειδικευμένα νοσκομεία. Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις φυλακές του.

