FT: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αγοράσει κρίσιμα ορυκτά αξίας 1 δισ. δολαρίων

Το Πεντάγωνο επιδιώκει να αγοράσει κρίσιμα ορυκτά αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας επιχείρησης συσσώρευσης αποθεμάτων.

Το Πεντάγωνο επιδιώκει να αγοράσει κρίσιμα ορυκτά αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας επιχείρησης συσσώρευσης αποθεμάτων, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι δημόσιες καταθέσεις που δημοσιεύθηκαν τους τελευταίους μήνες από την υπηρεσία λογιστικής διαχείρισης του Αμερικανικού Πενταγώνου.

Οι αυξημένες αγορές έρχονται καθώς οι νέοι έλεγχοι εξαγωγών σπάνιων γαιών και άλλων βασικών υλικών για την αμυντική και τεχνολογική κατασκευή αποκαλύφθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας την περασμένη εβδομάδα.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει στην Κίνα πρόσθετο δασμό 100% από την 1η Νοεμβρίου. Ανακοίνωσε επίσης σχέδια για ελέγχους εξαγωγών κρίσιμου λογισμικού.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Η επιρροή της Κίνας σε αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα θεωρείται εδώ και καιρό ως πιθανό γεωπολιτικό όπλο.

Οι προγραμματισμένες αγορές από την αρμόδια υπηρεσία λογιστικής διαχείρισης του αμερικανικού Πενταγώνου (Defense Logistics Agency -DLA)περιλαμβάνουν κοβάλτιο αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιμόνιο αξίας έως και 245 εκατομμυρίων δολαρίων και ταντάλιο αξίας έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η εφημερίδα.

Η DLA αποθηκεύει κράματα, σπάνιες γαίες, μεταλλεύματα και πολύτιμα μέταλλα και τα αποθηκεύει σε αποθήκες σε όλη τη χώρα. Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτιμήθηκαν σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2023, ανέφερε η εφημερίδα.