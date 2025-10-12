Γαλλία: «Στο ίδιο έργο θεατές» - Ο Λεκορνί επιστρέφει με όλα τα πολιτικά μέτωπα ανοικτά

Η επανεκλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνί για τον σχηματισμό μιας «κυβέρνησης αποστολής» που θα ήταν αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες έχει αναζωπυρώσει τις επικρίσεις κατά του Μακρόν, ο οποίος κατηγορείται ότι παραμένει σε άρνηση, όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά πλέον και από το ίδιο του το «στρατόπεδο».

Παραιτήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα και επέστρεψε την Παρασκευή. Ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να επανατοποθετήσει τον Σεμπαστιέν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την αποδοχή της παραίτησής του, παρά τις προειδοποιήσεις των συμμάχων του και την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο Λεκορνί, πρώην υπουργός Άμυνας, συμφώνησε να επιστρέψει στην πρωθυπουργία «από καθήκον», αν και στην πραγματικότητα δεν είχε απομακρυνθεί ποτέ πλήρως. Ενώ υποσχέθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, έθεσε και τους όρους του. Αυτοί έγιναν αποδεκτοί από τον πρόεδρο, ο οποίος έδωσε στον πρωθυπουργό λευκή επιταγή, σύμφωνα με τη Le Monde, επικαλούμενη πηγή από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αφήνοντάς τον ελεύθερο τόσο ως προς τις διαπραγματεύσεις για ουσιαστικά ζητήματα με τα πολιτικά κόμματα όσο και ως προς τις προτάσεις για διορισμούς και τη σύσταση του υπουργικού συμβουλίου.

Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις των τελευταίων εβδομάδων, ο Λεκορνί δεσμεύτηκε τώρα να θέσει όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στις πρόσφατες διαβουλεύσεις προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτό περιλαμβάνει και τη βαθιά αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023, ένα σημείο που το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) είχε επιμείνει έντονα κατά τις συζητήσεις. «Πρόκειται για ζήτημα εμπιστοσύνης με τους συνομιλητές μας», ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα πηγή από το γραφείο του.

Ο Νταρμανέν εκτός, ο Ρετεγιό επιστρέφει στη Γερουσία

Ο Λεκορνί έθεσε έναν ακόμη όρο: η «κυβέρνηση αποστολής», όπως χαρακτηρίζεται από το γαλλικό Τύπο, που θα σχηματίσει θα είναι αποσυνδεδεμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027, καθώς αυτές θεωρήθηκαν η αιτία για την πτώση της πρώτης του κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, ο στενός του φίλος Ζεράλ Νταρμανέν, ο απερχόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, αναμένεται να παραγκωνιστεί, ενώ ο Μπρουνό Ρετεγιό, απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων (LR), ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη Γερουσία.

Ενώ ο Λεκορνί είχε επαναδιορίσει το ένα τρίτο των υπουργών από την κυβέρνηση του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού στις 5 Οκτωβρίου, τώρα δεσμεύτηκε πως η νέα κυβερνητική ομάδα θα «ενσαρκώνει την ανανέωση και διαφορετικές εμπειρίες». Μιλώντας στο France 2 στις 8 Οκτωβρίου, παραδέχθηκε την ενοχή του, αναγνωρίζοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνησή του, που κυριαρχούνταν από υποστηρικτές του Μακρόν, στερείτο πρωτοτυπίας και νεωτερισμού από πρωτοτυπία.

Έντονη κριτική και απειλές μομφής

Η ανανέωση του διορισμού του Λεκορνί ως πρωθυπουργού προκάλεσε δριμεία κριτική στον Μακρόν, η δημοτικότητα έχει καταρρεύσει. Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί «είναι ένα κακόγουστο αστείο, ένα δημοκρατικό αίσχος και ένας εξευτελισμός για τον γαλλικό λαό», έγραψε στο X ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικού Συναγερμού. Η Μαρίν Λεπέν πρόσθεσε ότι «είναι απαραίτητη μία πρόταση μομφής».

«Ο Μακρόν δεν ξέρει να κάνει τίποτε άλλο πέρα από το να είναι ο εαυτός του», δήλωσε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Οι επιθέσεις αυτές συνοδεύτηκαν από απειλές για πρόταση δυσπιστίας κατά του Λεκορνί. Ήδη, η Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε πως θα καταθέσει πρόταση μομφής μόλις ο πρωθυπουργός παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, που αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα 13 ή την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Η υπόλοιπη αριστερά ακολουθεί: «Δεν βλέπω λόγο να μην τον ρίξουμε, ειλικρινά», δήλωσε η επικεφαλής των Πρασίνων Μαρίνα Τοντελιέ, χαρακτηρίζοντας την επανατοποθέτηση του Λεκορνί ως «τελική πρόκληση».

Βαριά πολιτική διαχείριση

Ο Μακρόν αγνόησε ακόμη και τις προειδοποιήσεις από το ίδιο του το στρατόπεδο, εκφρασμένες λίγες ώρες νωρίτερα. Η απερχόμενη υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Ανιές Πανιέ-Ρουνασέρ, τάχθηκε κατά της επανατοποθέτησης ενός πρωθυπουργού που συνδέεται άμεσα με τον Μακρόν. «Χρειάζεται μια ρήξη, μια πραγματική προσέγγιση προς την αριστερά», είπε στο Franceinfo.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής της Αναγγέννησης (του κεντρώοου κόμματος του Μακρόν), παρότρυνε τον πρόεδρο να μην δώσει την εντύπωση ότι κρατά τον έλεγχο των πάντων διορίζοντας έναν ακόμη υποστηρικτή του. Ο Ατάλ, που πλέον βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον πρόεδρο, κατηγόρησε τον Μακρόν για αυταρχισμό στον τρόπο επιλογής του πρωθυπουργού.

Η αντίδραση είναι εμφανής και στη Γερουσία. Ο Ερβέ Μαρσέλ, επικεφαλής της ομάδας των κεντρώων γερουσιαστών, που αριθμεί περίπου 60 μέλη, δεν κρύβει πια την αποστροφή του προς τις στρατηγικές επιλογές του Ελιζέ. «Αν ξεκινήσουμε ξανά με δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, δεν θα είναι καλό σημάδι», είπε στο LCI την Παρασκευή το πρωί.

Κι όμως, ο Μακρόν δεν ήθελε να του επιβληθεί πρωθυπουργός. Ο Λεκορνί, που τον υπηρετεί πιστά από το 2017 και είναι ο μόνος που εμπιστεύεται, ήταν για τον πρόεδρο η πιο άνετη επιλογή. «Έχει κάποιον κοντά του, ανά πάσα στιγμή. Καλύτερο δεν θα βρει», δήλωσε ο Μαρσέλ την Τετάρτη.

«Υπάρχει ακόμη κοινός συνασπισμός;»

Πριν λάβει την τελική του απόφαση, ο Μακρόν ήθελε να βεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να έχει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση ή έστω μια σχετική πλειοψηφία. Στις 1:54 π.μ. το πρωί της Παρασκευής, αρκετοί αρχηγοί κομμάτων έλαβαν μήνυμα από το Ελιζέ, καλώντας τους σε συνάντηση με τον πρόεδρο στις 2:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με τη Le Monde.

Οι αρχηγοί των δεξιών και κεντρώων κομμάτων κατέφθασαν ένας-ένας στην κύρια αυλή του προεδρικού μεγάρου, ενώ αντίθετα η αριστερά εμφανίστηκε ενωμένη. Ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, είχε ζητήσει να κληθούν και οι ομάδες της Γερουσίας, αλλά μάταια. Ο Μακρόν δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας πως οι υπόλοιπες διαπραγματεύσεις θα παιχτούν στην Εθνοσυνέλευση.

Αφού παρέδωσαν τα κινητά τους, οι καλεσμένοι κάθισαν στην Αίθουσα των Πρεσβευτών στο ισόγειο, όπου διεξάγονται τα εβδομαδιαία υπουργικά συμβούλια. Αυτή η συνάντηση είναι συνταγματικό μου καθήκον, είπε ο Μακρόν, για να δεχτεί επίπληξη για την τελευταία στιγμή της πρόσκλησης. Τελικά, η συνάντηση μόνο σύγχυση προκάλεσε στο προεδρικό στρατόπεδο.

«Υπάρχει ακόμη κοινός συνασπισμός;» ρώτησε ο Μακρόν, σύμφωνα με τη Le Monde. Μόνο ο Ατάλ (Aναγέννηση) και ο Φεζνώ (Δημοκρατικό Κίνημα) απάντησαν θετικά. Ο Φιλίπ παρέμεινε σιωπηλός, ενώ ο Ρετεγιό είπε πως «συνδέεται» με τον κυβερνητικό συνασπισμό αλλά δεν αποτελεί μέρος του. Για εκείνον, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης, ο συνασπισμός «έχει πεθάνει» και πρέπει να αντικατασταθεί από μια «προγραμματική πλατφόρμα».

«Τι συμβιβασμούς είστε πρόθυμοι να κάνετε;»

«Θέλετε να αποφύγουμε τη διάλυση με κάθε κόστος;» ρώτησε ο πρόεδρος, αφού είχε απειλήσει με πρόωρες εκλογές τις τελευταίες ημέρες για να πιέσει τους Ρεπουμπλικάνους και τους Σοσιαλιστές να έρθουν σε συμφωνία με τον Λεκορνί. «Σταματήστε να λέτε ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη διάλυση με κάθε κόστος! Μπορείτε να πείτε ότι κάποιοι εδώ θέλουν να την αποφύγουν, αλλά το “με κάθε κόστος” δεν βγάζει νόημα», απάντησε ο Φιλίπ, σύμφωνα πάντα με τη Le Monde, που σκιαγραφεί το έντονο πολιτικό παρασκήνιο.

«Τι είδους συμβιβασμούς είστε διατεθειμένοι να κάνετε;» συνέχισε ο Μακρόν. Ανέφερε πιθανή «αναβολή» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, ενώ οι Σοσιαλιστές απαιτούν την πλήρη αναστολή της. Ο Ρετεγιό όσο και ο Φιλίπ απέρριψαν την ιδέα, ενώ ο Λοράν Βοκιέ παρέπεμψε στους βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι τελικά ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης Λεκορνί. «Τους παρακολουθήσαμε να πλένουν τα άπλυτά τους δημοσίως», δήλωσε ο Βαλό αργότερα στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Μακρόν επανέλαβε την υπόσχεση του Λεκορνί να εγκαταλείψει τη χρήση του Άρθρου 49.3, που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει νόμο χωρίς ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί, που είχε αποφύγει την πρόταση μομφής την πρώτη φορά παραιτούμενος, τώρα θα πρέπει να κινηθεί με δεξιοτεχνία αν θέλει να επιβιώσει μετά την ανακοίνωση της πολιτικής δήλωσης της κυβέρνησης.