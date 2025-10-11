ΗΠΑ: Δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στη Γάζα

Έτοιμοι προς αποφυλάκιση οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, με με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε σήμερα πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ διευκρίνισε στο Χ ότι επιστρέφει από μία επίσκεψη στη Γάζα για να συζητήσει για τη δημιουργία ενός «πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου», υπό τη διοίκηση της Centcom, το οποίο «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση» της κατάστασης.

Μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στήριξης των οδηγιών του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε στο Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέλαβε τον Αύγουστο τη διοίκηση της Centcom.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα», υπογράμμισε.

Έτοιμοι προς αποφυλάκιση οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν με τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει 250 «κρατουμένους για λόγους ασφαλείας», εκ των οποίων καταδικασθέντες για φονικές επιθέσεις κατά της χώρας και 1.700 Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

