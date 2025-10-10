Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο καταναλωτές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο καταναλωτές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος
Τουλάχιστον 420.000 οικογένειες στην πρωτεύουσα το Κιέβου έχουν πληγεί, ανέφερε η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία DTEK, ανακοινώνοντας ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

Η ρωσική μαζική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει προκαλέσει προς το παρόν διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές σε όλη τη χώρα, όπως έδειξαν οι υπολογισμοί του πρακτορείου Reuters που βασίζονται σε στοιχεία των τοπικών αρχών.

Τουλάχιστον 420.000 οικογένειες στην πρωτεύουσα το Κιέβου έχουν πληγεί, ανέφερε η ουκρανική ιδιωτική εταιρεία DTEK, ανακοινώνοντας ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ - Παράταση στην Εξωστρέφεια ΜμΕ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία ή κλιματιστικό – Τι συμφέρει τελικά

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Επίθεση
Ρεύμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider