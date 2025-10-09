Ο 52χρονος Μιγκέλ Μάρκεθ είναι μια διακριτική αλλά καθοριστική φιγούρα για τις επενδυτικές αποφάσεις του CR7.

Mε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στα χρονικά, πολλοί αναρωτιούνται ποιος βρίσκεται στο πλάι του και τον συμβουλεύει στις οικονομικές του επιλογές. O CR7 είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του αθλητισμού στον πλανήτη και το άτομο με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram, σε αντίθεση με τον αθόρυβο διαχειριστή της περιουσίας του.

Ο 52χρονος Μιγκέλ Μάρκεθ είναι μια διακριτική αλλά καθοριστική φιγούρα που χειρίζεται την περιουσία των 1,4 δισ. δολαρίων του Πορτογάλου επιθετικού. Με το γραφείο στη Λισαβόνα, πάνω από το κεντρικό κατάστημα της Louis Vuitton, στην πολυτελή οδό Avenida da Liberdade, ο ιδιωτικός τραπεζίτης βοηθά τον σούπερσταρ της Αλ Νασρ να αξιοποιήσει και να προστατεύσει το καθόλου ευκαταφρόνητο net worth του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μάρκεθ είναι διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της LMcapital Wealth Management, με έδρα τη Λισαβόνα, με την εργασιακή του εμπειρία να περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην πορτογαλική θυγατρική της Anglo Irish Bank Suisse, η οποία εξαγοράστηκε από την ελβετική Hyposwiss. Ο wealth manager τελεί και ως διευθυντής στο ξενοδοχείο Pestana CR7 στο Μάντσεστερ, όπου ο 40χρονος σκόρερ διέπρεψε παίζοντας για τους «Κόκκινους Διάβολους».

Οι επιχειρηματικές σχέσεις του Ρονάλντο βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αφοσίωση, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τις συναλλαγές του. Ο παίκτης προτιμά να συμβουλεύεται μια στενή ομάδα συνεργατών και φίλων για επενδυτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν επιδείξει διορατικότητα. Άτομα που πιστεύει ότι δεν χαρακτηρίζονται για τη διακριτικότητά τους, αποκλείονται γρήγορα από τον στενό του κύκλο.

Παράλληλα, το επενδυτικό του portfolio αντανακλά και τη βαθιά σύνδεση με την πατρίδα του. Στράφηκε στον Mάρκεθ για να τον βοηθήσει να κανονίσει συναντήσεις με επενδυτές όταν σκεφτόταν να αποκτήσει μερίδιο στην City of Padel, με έδρα τη Λισαβόνα. Πριν από λίγα χρόνια, αγόρασε επίσης αθόρυβα ένα μεγάλο οικόπεδο στην Quinta da Marinha, ένα αποκλειστικό golf and residential resort.

Το οικόπεδο των περίπου 9.000 τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα πιο περιζήτητα στην Ιβηρική Χερσόνησο, μετατρέπεται γρήγορα στο πιο ιδιωτικό και ασφαλές σπίτια στην ακτογραμμή της Πορτογαλίας. Η συμφωνία κανονίστηκε μέσω μεσαζόντων ενώ το όνομα του Ρονάλντο κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Ένας από αυτούς που φύλαγαν με ζήλο την ταυτότητα του πελάτη του ήταν ο Μάρκεθ, ο ήσυχος διαχειριστής της περιουσίας του Κριστιάνο.

Οι διαχειριστές περιουσίας για αστέρες των σπορ τείνουν να έχουν μια σταθερή ομάδα αθλητών, με μεγάλες τράπεζες και μπουτίκ να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Καθώς όμως ο πλούτος ορισμένων σταρς φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη, η ανάγκη για ένα αποκλειστικό οικονομικό γραφείο έχει αρχίσει να αυξάνεται. Ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρτνταν επίσης δισεκατομμυριούχος, έχει την Jump Management, ενώ η Team8 βοηθά τον Ρότζερ Φέντερερ στη διαμόρφωση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.