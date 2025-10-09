Ανακύκλωση: Στις ράγες μετά από καθυστέρηση μπαίνει το DRS, τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα DRS, τι θα αλλάξει για τους καταναλωτές.

Στις ράγες, ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, μπαίνει το σύστημα DRS (Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης) καθώς ιδρύεται ο πολυαναμενόμενος φορέας διαχείρισης, ο DRS Hellas ο οποίος θα ενεργοποιήσει την εγγυοδοτική ανακύκλωση στην Ελλάδα. Ο νέος φορέας θα συντονίσει ένα σύστημα όπου οι καταναλωτές που αγοράζουν ποτά σε πλαστικά μπουκάλια (PET) και κουτιά αλουμινίου χωρητικότητας έως 3 λίτρα θα ενθαρρύνονται να επιστρέφουν τις άδειες συσκευασίες σε κατάλληλο μέρος συλλογής και να παίρνουν πίσω το ποσό της εγγύησης που πλήρωσαν έμμεσα κατά την αρχική αγορά του προϊόντος (0,10-0,15 ευρώ).

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανακύκλωση και η Ελλάδα να επιχειρήσει να προσεγγίσει τους στόχους για επιστροφή συσκευασιών (η αρχική πρόβλεψη ήταν έως 77% έως το 2025 και έως 90% το 2029).

Παρά το γεγονός ότι παράγοντες της αγοράς θεωρούν αισιόδοξη την ημερομηνία – στόχο της 1ης Δεκεμβρίου 2025 για τη λειτουργία του συστήματος, η ίδρυση του φορέα διαχείρισης (με τη συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από τον κλάδο του νερού, των αναψυκτικών & χυμών, της ζυθοποιίας καθώς και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής 25% από τους εκπροσώπους ανά κλάδο) αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να συμμορφωθεί η χώρα μας με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η λειτουργία του συστήματος είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2022 και πήρε νέες αναβολές το 2023 και το 2024. Εκτός από τις παρατάσεις στη λειτουργία του, το σύστημα θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολλές τεχνικές και γεωγραφικές προκλήσεις όπως είναι η νησιωτικότητα, η εποχικότητα και ο τουρισμός, τα οποία καθιστούν πιο περίπλοκη την οργάνωση του DRS καθώς απαιτεί διασπορά υποδομών.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα DRS – Τι θα αλλάξει για τους καταναλωτές

Το σύστημα DRS θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα του εξωτερικού, δηλαδή ο καταναλωτής θα αγοράζει ένα ποτό σε πλαστική ή αλουμινένια συσκευασία και στην τιμή θα περιλαμβάνεται η «εγγύηση» (deposit), δηλαδή το επιπλέον ποσό που θα καταβάλει και θα του επιστρέφεται υπό προϋποθέσεις. Μετά από την κατανάλωση του ποτού, θα πρέπει να επιστρέφει την άδεια συσκευασία σε ένα από τα 15.000 σημεία του διευρυμένου δικτύου που θα δημιουργηθεί (συνήθως μέσω μηχανημάτων «reverse vending machines» ή χειροκίνητων σημείων συλλογής σε καταστήματα και συνεργαζόμενα σημεία). Σε αυτά τα μηχανήματα, ο χρήστης θα τοποθετεί τη συσκευασία για αναγνώριση (μέσω αισθητήρων σήμανσης) και εφόσον κριθεί επιλέξιμη, είτε θα λαμβάνει κουπόνι/απόδειξη την οποία θα μπορεί να εξαργυρώσει σε κατάστημα.

Οι επιστρεφόμενες συσκευασίες συγκεντρώνονται από το σύστημα (από τον φορέα) και προωθούνται για ανακύκλωση ενώ ο φορέας μεριμνά για την πληρωμή όσων εμπλέκονται για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των συσκευασιών.