Μάρμαρα “Carrara”: Γνωρίστε την εταιρία στην έκθεση «Οικοδομή»

Το 1972, ο Κωνσταντίνος Κοντοκώστας δημιούργησε στη Φθιώτιδα το δικό του μαρμαρογλυφείο εγχείρημα που σήμερα είναι η «Μάρμαρα Κοντοκώστα», η οποία έχει πια περάσει στα χέρια του γιου του.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση μαρμάρου από όλον τον κόσμο. Εισάγει και εξάγει ελληνικό και ξένο μάρμαρο. Τροφοδοτεί όλη την Ελλάδα. Δουλεύει πολλούς διαφορετικούς τύπους μαρμάρων, ακόμη και πολύ εξειδικευμένους στην αγορά. Η μονάδα της βρίσκεται στο 163ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. Αυτή τη στιγμή, δημιουργεί αποθήκες στην Αθήνα ώστε να φέρει τα προϊόντα της πιο κοντά στους πελάτες της. Διαθέτει και αποθηκευτικό χώρο στην Ιταλία, από τον οποίο εξάγει μάρμαρο σε κοντινά και μακρινά κράτη ενώ τροφοδοτεί και την ιταλική αγορά.

Το μάρμαρο Καρράρα (Carrara), είναι λευκό μάρμαρο με μπλε και γκρίζα νερά, το οποίο εξορύσσεται από την αρχαιότητα στην περιοχή των Καρράρα της Τοσκάνης στην Ιταλία και χρησιμοποιείται, κυρίως, για διακόσμηση και γλυπτική.

Η απόχρωση του φόντου είναι απαλή λευκή ή γκρι. Τα νερά που σχηματίζονται στη μάζα του μαρμάρου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και δημιουργούν την εντύπωση της μοναδικότητας.

Το μάρμαρο Carrara χρησιμοποιείται από τη Ρωμαϊκή εποχή και θεωρείται ως ένα από τα πιο πολυτελή υλικά που εξάγεται από τη γη. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, διαθέτει την μεγαλύτερη ποικιλία, σε όλη την Ελλάδα, από μάρμαρα Carrara, τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό για να καλύψουν και τις πιο απαιτητικές σας ανάγκες.

