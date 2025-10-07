Πάπας Λέων: Πρώτο αποστολικό ταξίδι σε Τουρκία, Γαλλία και Λίβανο τον Νοέμβριο

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ', όπως ανακοινώθηκε από το Βατικανό, πρόκειται να πραγματοποιήσει το πρώτο του αποστολικό ταξίδι στο εξωτερικό, στα τέλη Νοεμβρίου, στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Νίκαια και, στην συνέχεια, στον Λίβανο.

Ο πάπας αναμένεται να μεταβεί στην 'Άγκυρα στις 27 Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην συνέχεια, ο ποντίφικας θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι και αναμένεται να παραστεί στους επίσημους εορτασμούς για την θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα.

Οι δύο ταγοί της Χριστιανοσύνης πρόκειται, επίσης, να μεταβούν στην Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο.

Από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, ο πάπας Λέων θα επισκεφθεί τον Λίβανο, όπου θα συναντηθεί με τις εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ