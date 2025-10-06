Ειδήσεις | Ελλάδα

Λάρισα: Δεκτά τα αιτήματα για τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών

Δεκτά έγιναν τα αιτήματα συγγενών για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιά, αρχειοθετημένη δικογραφία κατά ιατροδικαστών, δίνοντας νομική λύση που επιτρέπει την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως ζητάει ο Πάνος Ρούτσι και οι οικογένειες Ασλανίδη, Καρυστιανού και Κωνσταντινίδη.

Με βάση αυτήν την εξέλιξη, οι εισαγγελικές Αρχές της Λάρισας προχωρούν σε ενημέρωση των δικηγόρων όλων των οικογενειών ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για εκταφή και εργαστηριακές αναλύσεις.

Παράλληλα, αν προκύψουν ευρήματα από τις εξετάσεις αυτές αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, ώστε να διερευνηθούν αυτόνομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τέμπη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα

