Γερμανία: Τηλεφωνικές συνομιλίες του καγκελάριου Μερτς με Τραμπ και Νετανιάχου

Αντικείμενο και των δύο επαφών ήταν κυρίως οι εξελίξεις στην Γάζα και η προοπτική του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε σήμερα τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αντικείμενο και των δύο επαφών ήταν κυρίως οι εξελίξεις στην Γάζα και η προοπτική του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, κατά την συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ συμφωνήθηκε ότι πρέπει να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία στην Αίγυπτο, να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τερματιστούν οι μάχες και η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα της. «Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ήρθε η ώρα για ειρήνη, δήλωσε ο κ. Μερτς.

Κατά την ίδια επικοινωνία συζητήθηκε ακόμη η Ουκρανία, με τον καγκελάριο να αναφέρεται στην πρωτοβουλία σχετικά με την χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι δύο πλευρές, ανέφερε η καγκελαρία, συμφώνησαν «να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τον ταχύ τερματισμό του ρωσικού επιθετικού πολέμου».

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο καγκελάριος «υποστήριξε σθεναρά» το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου. «Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023, αυτό το σχέδιο αντιπροσωπεύει την καλύτερη ευκαιρία για ελευθερία των ομήρων και ειρήνη στη Γάζα», τόνισε ο κ. Μερτς και χαιρέτισε την υποστήριξη του Ισραήλ στο σχέδιο Τραμπ. «Η ανακοινωθείσα αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα ήταν το σωστό βήμα. Τώρα, οι συνομιλίες στην Αίγυπτο πρέπει να οδηγήσουν σε μια ταχεία συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, στην άμεση απελευθέρωση των ομήρων, στην πλήρη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και στον αφοπλισμό της Χαμάς», τόνισε ο καγκελάριος και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες, καθώς βρίσκεται σε διάλογο με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, δεσμεύεται για την εφαρμογή του σχεδίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP