Ειδήσεις | Διεθνή

Λιθουανία: Αερόστατα λαθρεμπόρων δημιούργησαν προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λιθουανία: Αερόστατα λαθρεμπόρων δημιούργησαν προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βίλνιους
Από το 2024 οι συνοριακοί φρουροί έχουν το δικαίωμα να τα καταρρίπτουν. Οι λαθρέμποροι τα χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν λευκορωσικά τσιγάρα.

Περισσότερα από είκοσι αερόστατα, τα οποία χρησιμοποιούν λαθρέμποροι για να μεταφέρουν τσιγάρα από τη Λευκορωσία στη Λιθουανία, προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

«Οι πτήσεις διακόπηκαν στο αεροδρόμιο του Βίλνιους από τις 22:15 του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέχρι την Κυριακή στις 04:40», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάριους Μπούτα, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, προσθέτοντας ότι περίπου 30 πτήσεις είχαν καθυστέρηση, ματαιώθηκαν ή χρειάσθηκε να προσγειωθούν αλλού.

Περίπου 25 αερόστατα παραβίασαν το λιθουανικό ενάεριο χώρο, δύο από τα οποία κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον Μπούτα, σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Τέτοια αερόστατα είχαν ήδη προσγειωθεί νωρίτερα φέτος στη Λιθουανία, ακόμα και στο αεροδρόμιο, και από το 2024 οι συνοριακοί φρουροί έχουν το δικαίωμα να τα καταρρίπτουν.

Οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν μετεωρολογικά αερόστατα για να μεταφέρουν λευκορωσικά τσιγάρα και να τα πουλήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καπνός είναι πιο ακριβός.

Η Λιθουανία έχει καταγράψει 966 τέτοια αερόστατα τα οποία εισήλθαν πέρυσι στη χώρα, και 544 φέτος, σύμφωνα με τον Μπούτα.

«Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μετεωρολογικών αεροστάτων από τους λαθρεμπόρους θεωρείται εγκληματική δραστηριότητα, αλλά όχι ενέργεια δολιοφθοράς ή προβοκάτσια», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μειώθηκαν 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία - Σε ποιες περιοχές σημειώθηκε baby boom

Νέος προϋπολογισμός: Κουμπαράς για έξτρα μέτρα στήριξης λόγω φοροεσόδων  – Άγνωστος «Χ» οι επενδύσεις

Βρώσιμα έντομα: Ο κρυφός κίνδυνος που μπορεί να τα απομακρύνει από τα... πιάτα μας

tags:
Λιθουανία
Λαθρεμπόριο
Τσιγάρα
Λευκορωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider