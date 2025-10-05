Ειδήσεις | Διεθνή

Πούτιν: Αν οι ΗΠΑ δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μας

Πούτιν: Αν οι ΗΠΑ δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μας
Θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

“Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις”, δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

