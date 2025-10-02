Ρωσία: «Υστερία» η σύλληψη του δεξαμενόπλοιου από την Γαλλία

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη σύλληψη από τη Γαλλία του δεξαμενοπλοίου Boracay, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο που εμπλέκεται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου, «υστερία» , η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις παγκόσμιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

«Δεν ξέρω τι είδους πετρέλαιο, ποια είναι η προέλευση αυτού του πετρελαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους στα αγγλικά από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας. «Τι θα γίνει αν δεν είναι ρωσικό πετρέλαιο;»

«Τι θα γίνει αν η Γαλλία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για όλους τους δρόμους των διεθνών ενεργειακών πηγών - τι θα συμβεί;» είπε ο Πεσκόφ. «Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτής της υστερίας που ανέφερα προηγουμένως».

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τον Κινέζο καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου που υπόκειται σε κυρώσεις, το οποίο είναι ύποπτο ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές αρχές, αφότου αξιωματικοί του ναυτικού επιβιβάστηκαν στο πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της δυτικής Γαλλίας.

Πριν από τον απόπλου προς τη Γαλλία, το Boracay βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια (90 χλμ.) νότια της Κοπεγχάγης στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της πόλης γύρω στις 18:30 GMT,(20:30 ώρα Ελλάδος) σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ