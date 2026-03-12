Τέμπη: Οι δικαστικές εξελίξεις τρία χρόνια μετά το δυστύχημα

Στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η μεγάλη δίκη για την τραγωδία.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η υπόθεση μπαίνει σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η μεγάλη δίκη για την τραγωδία, με δεκάδες κατηγορουμένους και μια ογκώδη δικογραφία που περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες στοιχείων και αποδεικτικού υλικού.

Παράλληλα με την κύρια δίκη, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως. Η εξέλιξη των ερευνών και των δικών αναμένεται να ρίξει φως σε μια από τις πιο σύνθετες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

