Συνεχίζεται η «βουτιά» στις ευρωαγορές όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 13η ημέρα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δέχονται απανωτά πλήγματα.

Τελευταία ενημέρωση: 12:00

Με πτωτική τάση ανοίγουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν «εκτοξεύει» καθημερινά τις τιμές πετρελαίου, κάτι που οι traders παρακολουθούν διαρκώς και με ανησυχία.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,51% στις 599,48 μονάδες, ενώ παράλληλα ο Euro Stoxx 50 πέφτει 0,59% στις 5.760,92 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο γερμανικός DAX αποδυναμώνεται 0,1% στις 23.551,22 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40 , ο οποίος υποχωρεί 0,5% στις 7.996,95 μονάδες. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100, αλλά και ο ισπανικός IBEX 35, πέφτουν κατά 0,5% στις 10.304,29 μονάδες και 1,1% στις 17.145,7 μονάδες αντίστοιχα. Ο ιταλικός FTSE MIB κατεβαίνει 0,1% στις 44.710,50 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι το κύριο σημείο προσοχής, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε την Τετάρτη να απελευθερώσει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να αντιμετωπίσει τη διακοπή του εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Παρόλα αυτά, οι χρηματιστές αμφισβητούν πως κάτι τέτοιο θα αντιστάθμιζε το παγκόσμιο σοκ ανεφοδιασμού που έχει προκληθεί τις τελευταίες δυο εβδομάδες. Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 8% χθες το βράδυ παρά την κίνηση του ΔΟΕ, με το αργό πετρέλαιο Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά νέα, απώλειες σημειώνει η μετοχή της BMW, η οποία υποχωρεί κατά 1% στα 79,96 ευρώ, παρά την σημερινή ανακοίνωση της όπου ανέφερε υψηλά κέρδη για το 2025. Ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε σήμερα ότι τα καθαρά κέρδη για το 2025 ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση της LSEG.

Ωστόσο, η εταιρεία επικαλέστηκε «δασμολογικά βαρίδια» που αντιμετωπίζει ευρύτερα τομέας οχημάτων, τα οποία, όπως ανέφερε, θα επηρεάσουν το περιθώριο EBIT στον αυτοκινητιστικό κλάδο κατά περίπου 1,25 ποσοστιαίες μονάδες φέτος.

Ασιατικές αγορές

Αναφορικά με τις ασιατικές αγορές, έκλεισαν με απότομη πτώση, ειδικά μετά την χθεσινή κατακόρυφη αύξηση στις τιμές πετρελαίου.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,04% στις 54.452,96 μονάδες λόγω των μετοχών ακινήτων. Ο δείκτης HSI του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,33% την τελευταία ώρα των συναλλαγών του, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,36% κλείνοντας την ημέρα στις 4.687,56 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,31% στις 8.629 μονάδες, επηρεασμένος από τις μετοχές του κλάδου των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.