Επελαύνει η κακοκαιρία: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ήδη τη Δυτική Ελλάδα από χθες το βράδυ αναμένεται να επεκταθεί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ήδη τη Δυτική Ελλάδα από χθες το βράδυ αναμένεται να επεκταθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή σε όλη τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σημειώνεται πως, την Πέμπτη, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στη Ζάκυνθο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου.

Αναλυτικά, η ΕΜΥ επισημαίνει πως οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδα θα επηρεαστούν από τα ισχυρά φαινόμενα τα οποία θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Σήμερα 2/10

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο Παρασκευή 3/10

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο σήμερα Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Συνεδριάζει και σήμερα Πέμπτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που αναμένεται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι σήμερα Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα Πέμπτη για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.