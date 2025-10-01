Κακοκαιρία: «Χτυπάει» το Ιόνιο - Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την επερχόμενη κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την επερχόμενη κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα.

Ήδη ισχυρές καταιγίδες πλησιάζουν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Προειδοποίηση στα Ιόνια νησιά

«Ήχησε» το 112 σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προειδοποιώντας τους κατοίκους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή.

Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση, είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Ιόνια_Νησιά



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Στις 21:40 προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Ζακύνθου, το οποίο αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία του νησιού θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη 02/10, εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

112 σε Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν απόψε στις 21:50 στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσηνίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις εξής περιοχές από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, έως τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ