Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΛΠΕ στη ΔΕΘ 2025 – Με τον καταναλωτή στο επίκεντρο

Η συμμετοχή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική εξωστρέφειας, που επιβεβαίωσε τη σημαντική θέση του Συνδέσμου στην ελληνική αγορά.

Με πάνω από 5.500 επισκέπτες στο περίπτερό του και περισσότερες από 2.500 συμμετοχές στον διαδραστικό «Τροχό της Λιανικής», η παρουσία του ΣΕΛΠΕ ξεχώρισε ως μία από τις πιο δυναμικές και πρωτοποριακές της φετινής ΔΕΘ.

Ο ΣΕΛΠΕ αξιοποίησε τη ΔΕΘ για να:

• Επικοινωνήσει τη συμβολή της οργανωμένης λιανικής στην ελληνική οικονομία

• Ενισχύσει τον θεσμικό του ρόλο ως συνομιλητής Πολιτείας και αγοράς

• Ερμηνεύσει και αναδείξει τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και προσδοκίες του καταναλωτή

Φυσικά, η ΔΕΘ αποτέλεσε και ευκαιρία παρουσίασης των σημαντικών επιτευγμάτων του ΣΕΛΠΕ κατά την τελευταία περίοδο, σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Ενδεικτικά:

- Στοχευμένες ενέργειες για την ανάδειξη του ζητήματος του αθέμιτου ανταγωνισμού από ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με στόχο την ενίσχυση της ισότιμης λειτουργίας της αγοράς

- Κατάθεση προτάσεων για τη μείωση της φορολόγησης στα bonus εργαζομένων και τον περιορισμό των αυξήσεων στα μισθώματα εμπορικών καταστημάτων

- Ίδρυση τράπεζας αίματος για τα μέλη του Συνδέσμου και ανάδειξη των γυναικών του κλάδου μέσω ειδικών καμπανιών

Η παρουσία του ΣΕΛΠΕ στη ΔΕΘ 2025 δεν περιορίστηκε σε απλή προβολή, αλλά αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο διαφανή, σύγχρονη και βιώσιμη αγορά.