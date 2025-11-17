Ειδήσεις | Ελλάδα

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Σκύρο 4,6 Ρίχτερ - Έγινε αισθητή και στην Αττική

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:04 και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός ήταν έντασης 4,6 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 29 χλμ. ΔΒΔ της Σκύρου, στα 5 χλμ από την ακτογραμμή.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 5 χλμ.

«Δεν είναι κάτι το οποίο σε πρώτο επίπεδο μας ανησυχεί ιδιαίτερα», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk”, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας και πρόσθεσε: «Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα δούμε».

