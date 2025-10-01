Ειδήσεις | Ελλάδα

Σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25»

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3') λεπτών.

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής:

* τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου),

* τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα,

* τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας),

* τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα,

* τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

* τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Δυτικό Τομέα (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ηπείρου),

* τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Δυτικό Τομέα,

* τοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας),

* τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα,

* τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

* τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

* τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου κ' Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας),

* τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

