ΗΠΑ: Το Υπουργείο Ενέργειας απαγορεύει στο προσωπικό τη χρήση του όρου «κλιματική αλλαγή»

Στη μακρά λίστα από απαγορευμένες λέξεις που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, πλέον συμπεριλαμβάνεται και ο όρος «κλιματική αλλαγή» αλλά και «βιωσιμότητα», που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως έχει αποκηρύξει προ πολλού.

Οι «λέξεις που πρέπει να αποφεύγονται» στάλθηκαν σε email στο Γραφείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EERE) την Παρασκευή, σύμφωνα με το Politico, το οποίο είδε το υπόμνημα.

«Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κάθε μέλος της ομάδας σας γνωρίζει ότι αυτή είναι η πιο πρόσφατη λίστα λέξεων που πρέπει να αποφεύγονται», έγραψε η ειδική σύμβουλος του EERE, Ρέιτσελ Όβερμπι.

Οι όροι που απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι περιλαμβάνουν: κλιματική αλλαγή, πράσινο, απαλλαγή από τον άνθρακα, ενεργειακή μετάβαση, βιωσιμότητα, βιώσιμος, επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, φορολογικές πιστώσεις και αποτύπωμα άνθρακα.

Επίσης, στη λίστα απαγορευμένων λέξεων περιλαμβάνεται ο όρος «εκπομπές». Σύμφωνα με την έκθεση, ο όρος προφανώς υπονοεί κάποια αρνητικότητα, παρά τον ουδέτερα διατυπωμένο ορισμό της. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε το 2007 ότι τα αέρια του θερμοκηπίου δεν είναι απλώς εκπομπές, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν ως ατμοσφαιρικοί ρύποι.

Το EERE ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες συγχωνεύθηκαν σε μία. Το γραφείο ήταν μια απάντηση στην ενεργειακή κρίση του 1973, η οποία είχε εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Σκοπός του EERE ήταν η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της αμερικανικής οικονομίας από τις τιμολογιακές κρίσεις που μπορούν να πλήξουν τις αγορές εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπως αναφέρει το Techcrunch.

Σε διάφορες ομιλίες και επίσημες ανακοινώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρεται συνεχώς σε οτιδήποτε σχετίζεται με την ενεργειακή μετάβαση ως «απάτη πράσινης ενέργειας». Την περασμένη εβδομάδα, σε ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τραμπ επιτέθηκε σε χώρες σε όλο τον κόσμο για επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως η ηλιακή, η αιολική και οι μπαταρίες.

«Η χώρα σας θα αποτύχει», δήλωσε ο Τραμπ.

Παρά τη ρητορική, οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασαν σε νέο ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η υπεράκτια αιολική και η μικρής κλίμακας ηλιακή ενέργεια βοήθησαν στην αύξηση των επενδύσεων κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 386 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το BloombergNEF.