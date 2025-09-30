Η Χαμάς εξετάζει την απάντησή της στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ήδη, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν απορρίψει την πρόταση αυτή, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ να αναλάβει οποιαδήποτε δράση θεωρεί απαραίτητη.

Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Δευτέρα παρουσιάστηκε στη Χαμάς από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι στηρίζει την πρόταση καθώς συνάδει με τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

«Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν απάντηση», δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Στη μεσολαβητική ομάδα θα συμμετάσχει και τουρκική αντιπροσωπεία. «Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς υποσχέθηκε να μελετήσει το σχέδιο με υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρινίζοντας ότι σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, «στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Μέχρι στιγμής η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει απαντήσει στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θύλακα, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο.

Πολλά σημεία από αυτά που περιλαμβάνονται στην αμερικανική πρόταση είχαν περιληφθεί και σε προηγούμενα ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έχουν απορρίψει είτε η Χαμάς είτε το Ισραήλ.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισαν την πρόταση Τραμπ υπογραμμίζοντας «τις ειλικρινείς προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου «να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται στην πόλη της Γάζας

Κάποιοι Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σχέδιο, λέγοντας ότι θα σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους, αλλά αναρωτήθηκαν αν θα τερματίσει πραγματικά τον έλεγχο του Ισραήλ επί της Γάζας.

«Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος αλλά θέλουμε ο στρατός κατοχής που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες από εμάς να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους», δήλωσε ο Σάλαχ Αμπού Αμρ, 60 ετών, πατέρας έξι παιδιών από την πόλη της Γάζας.

«Ελπίζουμε το σχέδιο να τερματίσει τον πόλεμο αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει, δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Νετανιάχου.

Στο μεταξύ οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, την οποία ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Επίσης το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον κατοικημένων περιοχών, αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την πόλη.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε όχημα γεμάτο με εκρηκτικά στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσαν γιατροί, ενώ εννέα άνθρωποι - ανάμεσά τους μία μητέρα και πέντε από τα παιδιά της - σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress