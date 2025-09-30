Citi: O χρυσός μοιάζει πλέον με την αγορά έργων τέχνης

Έχοντας αποσυνδεθεί προ πολλού από το οριακό κόστος παραγωγής, «ο χρυσός είναι σαν την αγορά έργων τέχνης» τώρα, αστειεύτηκε ο αναλυτής της Citi, Maximilian Layton, καθώς αύξησε τον στόχο του στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά το επόμενο τρίμηνο.

Είναι τέτοια η ορμή του χρυσού να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με την Τρίτη να μην αποτελεί εξαίρεση και να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η προοπτική ενός επικείμενου shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ «τρομάζει» τους επενδυτές και τους σπρώχνει στην αγκαλιά του ασφαλούς καταφυγίου, που ο αναλυτής της Citi, Μαξιμίλιαν Λέιτον έφτασε στο σημείο να πει αστειευόμενος ότι πλέον «ο χρυσός μοιάζει πλέον με την αγορά έργων τέχνης». Και φυσικά, αύξησε την τιμή στόχο στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά το επόμενο τρίμηνο.

Ο χρυσός ξεπέρασε πρόσφατα την προηγούμενη τιμή στόχο που είχε θέσει στα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο, όπως πολλοί ειδικοί αναλυτές του χρυσού, ο Λέιτον διστάζει να ορίσει ανώτατο όριο για το εμπόρευμα, δεδομένης της πληθώρας κυκλικών και διαρθρωτικών παραγόντων, όπως αναφέρει το Marketwatch. Παρά τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους εδώ και 55 χρόνια, ο Λέιτον παραμένει στρατηγικά bulllish και πιστεύει ότι η δυναμική των τιμών πιθανότατα θα διατηρηθεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Επίσης, αναφορικά με το ασήμι, αυτό έχει ξεπεράσει τον χρυσό κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες με ράλι 60% μέχρι στιγμής το 2025. Και αυτό ξεπέρασε τον προηγούμενο στόχο της Citi των 45 δολαρίων ανά ουγγιά, με τον Λέιτον να αναβαθμίζει την πρόβλεψή του στα 55 δολάρια/ουγγιά, σε σύγκριση με το κλείσιμο της Δευτέρας στα 47 δολάρια/ουγγιά.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από την Citi, με τίτλο «Stay bullish gold and silver near term with a trailing stop», ξεχωρίζει σε δομικές και κυκλικές τις συνιστώσες που οδήγησαν στην ανοδική αναθεώρηση και στα δύο πολύτιμα μέταλλα.

Μεταξύ των δομικών θεμάτων που διακυβεύονται, ο Λέιτον παραθέτει ανησυχίες για το «βουνό» χρέους των ΗΠΑ, τη βιωσιμότητα του καθεστώτος αποθεματικών του δολαρίου και την ανεξαρτησία της Fed. Όσο για τους κυκλικούς παράγοντες που ωθούν την τιμή υψηλότερα είναι οι αμφιβολίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, η αδυναμία στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και η γενική ανησυχία για τον ευρύ αντίκτυπο της δασμολογικής πολιτικής της Αμερικής.

Συμπερασματικά, η Citi αναμένει ότι η φυσική αγορά χρυσού θα ανταποκριθεί στις υψηλότερες τιμές, ωστόσο η μειωμένη ζήτηση για κοσμήματα και η αύξηση της κυκλοφορίας σκραπ είναι παράγοντες που κινούνται πιο αργά και θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να διεισδύσουν στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Σε κάποιο σημείο του 2026, εάν οι φόβοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και δασμούς καταλαγιάσουν, τότε η Citi θεωρεί δυνατή μια εναλλαγή των ανοδικών τάσεων του χρυσού και του ασημιού με το χαλκό και το αλουμίνιο.

Ωστόσο, προς το παρόν η Citi βασίζει την εκτίμησή της για το εμπόριο χρυσού λαμβάνοντας υπόψη βραχυπρόθεσμα μηνύματα, όπως η πίεση που δέχεται η κυβερνήτης της Fed, Λίζα Κουκ αλλά και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Εάν η Κουκ απολυθεί, τότε η Fed πιθανότατα θα αναπτύξει μια πιο ήπια στάση όσον αφορά τα επιτόκια, και εάν οι δασμοί καταργηθούν, τότε το έλλειμμα των ΗΠΑ θα μεγαλώσει. Και τα δύο αυτά αποτελέσματα πιθανότατα θα τονώσουν περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό.