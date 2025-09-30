Οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη 20 χρόνια μετά

Είναι επίσημο: οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τη δεύτερη ταινία να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027.

Είναι επίσημο: οι «Simpsons» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τη δεύτερη ταινία να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027, δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια από το ντεμπούτο της.

Η αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, που προβάλλεται στην τηλεόραση από το 1989 και συνεπώς οι περισσότεροι μεγαλώσαμε μαζί της, επιστρέφει με το σίκουελ της ταινίας, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την 20th Century Studios, η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου του 2027.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω Instagram, με τους αρμόδιους να δημοσιεύουν στον επίσημο λογαριασμό μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ένα κίτρινο χέρι να κρατάει ένα donut, ενώ γράφει: «Ο Χόμερ επιστρέφει για δευτερόλεπτα». Στη λεζάντα της ανάρτησης υπάρχει το εξής μήνυμα: «Woo-hoo! Οι Simpsons έρχονται στους κινηματογράφους με μια ολοκαίνουργια ταινία στις 23 Ιουλίου 2027».



