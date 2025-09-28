ΗΠΑ: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Ένας νεκρός

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό. Εννιά άτομα έχουν τραυματιστεί.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:20

Πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν και ο δράστης έχει εξουδετερωθεί, δήλωσε η αστυνομία την Κυριακή, αναφέρει το AP. Όπως έγινε γνωστό, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα εννιά τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη, του οποίου η ταυτότητα και τα κίνητρα, ακόμα, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το περιστατικό συνέβη στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραντ Μπλανκ, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκκλησία είχε πάρει φωτιά. Ο δράστης φέρεται να εμβόλισε με το ημιφορτηγό του τοίχο της εκκλησίας πριν ξεκινήσει να πυροβολεί.

‼️BREAKING: Mass Shooting At Church Of Jesus Christ Of Latter-Day Saints—Shooter Goes On Deadly Rampage, Klling & Injuring Multiple Worshippers While Setting The Whole Building Ablaze!



📍Grand Blanc Township, Michigan



Shooter DOWN After Opening Fire On Innocent Churchgoers—6-8… pic.twitter.com/uHPbRkws4G — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) September 28, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό.

Ο σερίφης της κομητείας Τζενεσί, Κρις Σουάνσον, δήλωσε ότι η περιοχή έχει εκκενωθεί και ότι παρόντες είναι τόσο τοπικές όσο και ομοσπονδιακές αρχές.

🚨 UPDATE: Drone footage of the aftermath of the mass shooting turned fire at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan this morning pic.twitter.com/ORJTQJEMgl — Algovich (@Algovich_) September 28, 2025

«Ολόκληρη η εκκλησία είναι στις φλόγες», δήλωσε ο Σουάνσον. «Η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς».

Πρόσθεσε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

«Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν και δεν μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε αυτή τη στιγμή λόγω της φύσης της έρευνας», είπε ο Σουάνσον.

Η εκκλησία, η οποία περιβάλλεται από χώρο στάθμευσης, βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και μια εκκλησία Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Γκραντ Μπλανκ. Η κοινότητα αριθμεί περίπου 8.000 κατοίκους και βρίσκεται ακριβώς έξω από το Φλιντ.

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «η καρδιά της ραγίζει» για την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ. «Η βία, οπουδήποτε -και ιδιαίτερα σε έναν τόπο λατρείας- είναι απαράδεκτη», ανέφερε.