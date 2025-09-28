Γεωργιάδης: Προπαγάνδα σε πρωτόγνωρα επίπεδα

Η «λάσπη έμεινε», αναφέρει ο υπ. Υγείας για ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού.

Για προπαγάνδα σε πρωτόγνωρα επίπεδα κατηγορεί ο υπουργός Υγείας τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και τη δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη, με αφορμή ρεπορτάζ για την «πρόθεση χρηματοδότησης» με 3.100.000 ευρώ για αγορά συσκευών «έξυπνων γαντιών», που επιτρέπουν την ομιλία σε ανθρώπους είτε με προβλήματα ακοής ή που έχουν χάσει την ομιλία τους λόγω ασθενειών, από πλευράς του υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ είχε προγραμματιστεί να βγει ο ίδιος «ζωντανά» για να συζητήσει για το θέμα, το κανάλι τον «έκοψε» και πρόβαλε το ρεπορτάζ, που σύμφωνα με τον υπ. Υγείας παρουσίασε ψευδή στοιχεία. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, παρουσιάστηκε ότι ήδη έχει γίνει η σχετική δαπάνη των 3.100.000 ευρώ ενώ δεν έχει καν διεξαχθεί διαγωνισμός, ενώ παράλληλα το ρεπορτάζ ισχυρίστηκε ότι η αγορά έγινε κρυφίως και χωρίς καμία διαδικασία.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Χ, «η αλήθεια είναι ότι εγώ δέχθηκα την ομόφωνη πρόταση της επιτροπής των ειδικών, μαζί με τους εξής συλλόγους: 1)Πανελλήνιος σύλλογος παραπληγικών 2) Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών 3) Άτλας».

Επίσης ο υπ. Υγείας έκανε αναφορά σε «δήθεν περιστατικό ογκολογικού ασθενούς, ο οποίος δεν έβρισκε υποτίθεται σεντόνια στο ΓΟΝΚ (Άγιοι Ανάργυροι)» - που επίσης παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ- το οποίο έχει διαψεύσει η διοίκηση του νοσοκομείου.

«η λάσπη έμεινε… ….λέγε λέγε λέγε κάτι θα μείνει στο τέλος…», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.