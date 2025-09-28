Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Ολονύκτιο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 600 drones και πυραύλους

Ουκρανία: Ολονύκτιο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 600 drones και πυραύλους
Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους. Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει, δηλώνει ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ατόμων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μαζική» επίθεση.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η γειτονική Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε «προληπτικά» την αεροπορία της.

Ζελένσκι: Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones και 40 πυραύλους

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους στη νυχτερινή της επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

