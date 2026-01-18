Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στην προοπτική νέων δασμών Τραμπ

Αυξάνεται το κλίμα δυσαρέσκειας για τον Αμερικανό πρόεδρο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σεούλ, στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των ευρωπαϊκών χωρών που απέστειλαν στρατιώτες τους στη Γροιλανδία.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι. Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης της πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα «διαδραματίζοντας ρόλο κύριας σημασίας» και «συμβάλλοντας στον καθορισμό του ειρηνευτικού σχεδίου».

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ αποτελούν «μια μορφή οικονομικού πολέμου», δήλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό η Γαλλίδα υπουργός 'Αμυνας, Αλίς Ρουφό.

«Εισερχόμαστε σε μια ζώνη εξαναγκασμού από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που ουσιαστικά επιχειρούν να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις μέσω της επιβολής οικονομικών μέτρων» ανέφερε η Αλίς Ρουφό, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι αντιμέτωπη με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, «η Ευρώπη δεν είναι αφοπλισμένη... ούτε διπλωματικά, ούτε οικονομικά, ούτε εμπορικά». «Έχουμε όπλα, έχουμε εργαλεία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει να γίνει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο» κατέληξε η Γαλλίδα υπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν, εξάλλου, σήμερα και υπουργοί άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι εκβιασμός. Αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εκβιασμός», δήλωσε ο Ντάβιντ φαν Βιλ, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Ιρλανδή ομόλογός του, Έλεν ΜακΈντι, χαρακτήρισε τις αμερικανικές απειλές ως «εντελώς απαράδεκτες και βαθιά λυπηρές». «Δεδομένου του πλαισίου, πιστεύουμε ότι αυτή η διαμάχη για τους δασμούς είναι λάθος. Πιστεύουμε ότι είναι βαθιά περιττή και αντιπαραγωγική», δήλωσε, τέλος, η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι.

