ΗΠΑ: Θα ανακαλέσουν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, προέτρεψε Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν εντολές και να υποκινήσουν βία.

Οι ΗΠΑ θα ανακαλέσουν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο επειδή «προέτρεψε Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν εντολές και να υποκινήσουν βία» χθες στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και εμπρηστικών ενεργειών του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση X.

Ο Πέτρο, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σε πλήθος έξω από την έδρα του ΟΗΕ: «Ζητώ από όλους τους στρατιώτες του στρατού των ΗΠΑ να μην στρέφουν τα όπλα τους στους ανθρώπους. Παρακούστε τις εντολές του (προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας!»

Την Τρίτη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «συνένοχος στη γενοκτονία» στη Γάζα και ζήτησε να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική με στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

