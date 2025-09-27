Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα

Το σχέδιο των 21 σημείων έδωσε στη δημοσιότητα η εφημερίδα «The Times Of Israel».

Η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στον θύλακα και προβλέπει τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που περιήλθε στην κατοχή των «The Times Of Israel».

Το έγγραφο των 21 σημείων που μοιράστηκε η Ουάσιγκτον με μια μικρή ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που αποτελούν σταθερά σημεία σε διάφορες προτάσεις που έχουν συνταχθεί από διαφορετικούς φορείς τους τελευταίους μήνες - από την απελευθέρωση όλων των ομήρων έως και την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

Ωστόσο, η απόφαση να ενθαρρυνθεί ρητά η παραμονή των Παλαιστινίων στη Γάζα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στάσης για την κυβέρνηση Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεδομένου ότι ο Τραμπ είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ τον Φεβρουάριο, όταν μίλησε για την πιθανότητα αμερικανικής ανάληψης ελέγχου της Γάζας και μόνιμης μετεγκατάστασης ολόκληρου του πληθυσμού της, περίπου δύο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι δηλώσεις αυτές έδωσαν σημαντική ώθηση στην ιδέα, που υποστηρίζεται από ακροδεξιούς εταίρους του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και από πιο μετριοπαθείς Ισραηλινούς πολιτικούς, οι οποίοι έκτοτε έχουν εργαστεί ενεργά για την «ενθάρρυνση της εθελοντικής μετανάστευσης» των Παλαιστινίων της Γάζας — χωρίς όμως καμία επιτυχία μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η πρόταση περιλαμβάνει την προοπτική δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον, μετά την ανοικοδόμηση της Γάζας και την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων στην Παλαιστινιακή Αρχή, αποτελεί επίσης σαφή απομάκρυνση από την έως τώρα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία μέχρι πρότινος απέφευγε να εκφράσει στήριξη στη λύση των δύο κρατών.

Το σχέδιο που περιήλθε στην κατοχή της ισραηλινής εφημερίδας και επιβεβαιώθηκε από δύο πηγές με γνώση του θέματος, προβλέπει ακόμη και την έναρξη διαλόγου από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, με στόχο τη συμφωνία σε ένα «πολιτικό ορίζοντα» για την «ειρηνική συνύπαρξη».

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του ότι η Γάζα θα είναι αποριζοσπαστικοποιημένη, ελεύθερη από τρομοκρατία ζώνη που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

Τα 21 σημεία

1. Η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της.

2. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως, και οι ισραηλινές δυνάμεις να σταματήσουν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα.

3. Εντός 48 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι ζωντανοί και νεκροί όμηροι θα επιστραφούν.

4. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου, μαζί με τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων.

5. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ τα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα θα λάβουν ασφαλή διέλευση προς τις χώρες υποδοχής.

6. Μόλις επιτευχθεί η συμφωνία, η βοήθεια θα καταφθάσει στη Λωρίδα της Γάζας με ρυθμούς που δεν θα είναι χαμηλότεροι από τα κριτήρια αναφοράς που ορίστηκαν στη συμφωνία για τους ομήρους του Ιανουαρίου 2025, η οποία περιελάμβανε 600 φορτηγά με βοήθεια ανά ημέρα, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση των ερειπίων.

7. Η βοήθεια θα διανεμηθεί -χωρίς παρεμβάσεις από καμία από τις δύο πλευρές- από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν έχουν σχέση ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς.

8. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον πληθυσμό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με τους Άραβες και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

9. Θα καταρτισθεί οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τη σύγκληση εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων στη Μέση Ανατολή και με την εξέταση υφιστάμενων σχεδίων που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

10. Θα δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη, με μειωμένους δασμούς και τιμές που θα διαπραγματευτούν οι συμμετέχουσες χώρες.

11. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Λωρίδα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί.

12. Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για την καταστροφή και τη διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους.

13. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παράσχουν εγγύηση ασφάλειας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς και οι άλλες φατρίες της Γάζας θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα θα πάψει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο τον λαό της.

14. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικά κράτη και άλλους διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα. Η δύναμη αυτή θα δημιουργήσει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας.

15. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα, και ο ισραηλινός στρατός θα παραδώσει σταδιακά τα εδάφη που κατέχει σήμερα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα τον αντικαταστήσουν θα εδραιώσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Λωρίδα.

16. Εάν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση αυτή, τα παραπάνω σημεία (της πρότασης) θα υλοποιηθούν σε περιοχές χωρίς τρομοκρατία, τις οποίες ο IDF θα παραδώσει σταδιακά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

17. Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση στη Γάζα.

18. Θα θεσπιστεί μια διαδικασία για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Αυτή θα περιλαμβάνει έναν διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την αλλαγή νοοτροπιών και αφηγήσεων στο Ισραήλ και τη Γάζα.

19. Όταν προχωρήσει η ανασυγκρότηση της Γάζας και εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως προσδοκία του παλαιστινιακού λαού.

20. Οι ΗΠΑ θα θεσπίσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική συνύπαρξη.

