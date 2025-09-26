Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Deloitte Ελλάδος, ACCA και Παν. Πειραιώς

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Deloitte Ελλάδος, το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν η Deloitte Ελλάδος, το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχο τη στρατηγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συνεργασίας στον τομέα της Λογιστικής, του Ελέγχου και των Χρηματοοικονομικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που είναι σε ισχύ μεταξύ Deloitte και Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Τριμερής Συνεργασία Deloitte - ACCA - Πανεπιστήμιο Πειραιώς/ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ», που προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην Deloitte, μια εκ των κορυφαίων παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον τίτλο ACCA/JES, της κορυφαίας παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, αναγνωρισμένης πιστοποίησης, μέσω της συνεργασίας με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας). Η τριμερής αυτή συνεργασία προσφέρειτην ευκαιρία στους φοιτητές να λάβουν τόσο ακαδημαϊκήκατάρτιση υψηλού επιπέδου όσο και ουσιαστική πρακτική εμπειρία, ενισχύοντας καθοριστικά την προοπτική ένταξής τους στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

Η Chief Human Resources Officer της Deloitte Ελλάδος, Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, ανέφερε: «Στην Deloitte Ελλάδος, έχουμε ως βασική προτεραιότητα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς στελεχών. Η στρατηγική συνεργασία με το ACCA και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επιχειρηματική κοινότητα, οι διεθνείς θεσμοί και τα πανεπιστήμια μπορούν να ενώσουν δυνάμεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης και εξέλιξης, που εξοπλίζει τους φοιτητές με δεξιότητες, διεθνή πιστοποίηση και εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαρκώς εξελισσόμενου επαγγελματικού περιβάλλοντος».

Η Andreia Stanciu, Head of Southern Europeτου ACCA, τόνισε: «Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ACCA, της Deloitte Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ενισχύει το μέλλον του λογιστικού και χρηματοοικονομικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές θαέχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την επαγγελματική πιστοποίηση ACCA μέσω του Κοινού ΠρογράμματοςΕξετάσεων (JES), το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ. Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας - από τους αφοσιωμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως τις ομάδες της Deloitte Ελλάδος και του ACCA Ελλάδος - των οποίων η συνεργασία και το όραμα έκαναν πραγματικότητα αυτό το σημαντικό έργο».

O Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σημείωσε: «Το ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ παρέχει στους αποφοίτους του γνώσεις σε θεματικά πεδία που αφορούν την οικονομική διεύθυνση, με την εφαρμογή κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Η υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας συνεργασίας με την Deloitte και το ACCA έχει ιδιαίτερη σημασία για τους αποφοίτους μας, γιατί διασφαλίζει την άμεση επαγγελματική αποκατάστασή τους και ταυτόχρονα τους προετοιμάζει ολοκληρωμένα για την απόκτηση ενός διεθνούς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου. Τέλος, η τριμερής συνεργασία διευρύνει τους συμμάχους του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ στο κυρίαρχο όραμά του που αποτελεί την προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυΐας».