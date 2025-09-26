Ειδήσεις | Ελλάδα

Άρειος Πάγος για Τέμπη: Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται, σύντομα θα απαντηθούν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Άρειος Πάγος για Τέμπη: Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται, σύντομα θα απαντηθούν
Τα αιτήματα «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σφίγγει ο κλοιός για Airbnb: Οι νέες προδιαγραφές που θα πετάξουν ακίνητα εκτός αγοράς

Συντάξεις: Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμών

Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet

tags:
Δικαιοσύνη
Άρειος Πάγος
Τέμπη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider