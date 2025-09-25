Ειδήσεις | Διεθνή

Η Σλοβενία επέβαλε απαγόρευση εισόδου στον Νετανιάχου και σε δύο υπουργούς του

Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια κίνηση που ακολουθεί μια απαγόρευση εισόδου στη χώρα δύο ακροδεξιών υπουργών, μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η Σλοβενία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνώρισε το περασμένο έτος παλαιστινιακό κράτος, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Σλοβενία
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ

