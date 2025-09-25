Η Ουκρανία κατέρριψε ρωσικό μαχητικό βομβαρδιστικό στην Ζαπορίζια

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-34 στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι κατέρριψε το ρωσικό αεροσκάφος γύρω στις 04:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος), καθώς το Su-34 «διεξήγαγε τρομοκρατική επίθεση στην πόλη της Ζαπορίζια και έριξε κατευθυνόμενες βόμβες». Τα γεγονότα αυτά δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ζαπορίζια, τον Ιβάν Φεντόροφ, παρά την κατάρριψη του αεροσκάφους, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές στην περιφέρεια αυτή στη διάρκεια της νύχτας, και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Στις περιφέρειες Βινίτσια και Κίροβοχραντ, εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Su-34, ένα υπερηχητικό τακτικό μαχητικό βομβαρδιστικό, είχε κατασκευασθεί στη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, αλλά παράγεται σε σειρά από το 2006. Μέχρι σήμερα, περίπου 150 μονάδες έχουν κατασκευαστεί.

Οι βόμβες ολίσθησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά τακτικά όπλα που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις κατά των ουκρανικών αμυντικών γραμμών. Ωστόσο οι βόμβες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά κατά πόλεων που βρίσκονται στα μετόπισθεν κοντά στο μέτωπο, σύμφωνα με το dpa.

Οι βόμβες αυτές μπορούν να ριφθούν από απόσταση μερικών χιλιομέτρων, καθιστώντας σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητα τα αεροπλάνα από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, και το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική, είναι πόλεις που έχουν δεχθεί πολλές επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, η οποία συνεχίζεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, προσθέτει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ