Υγεία: Πώς αντιδρά το σώμα όταν σταματά να λαμβάνει υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος και ένα από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά. Η διακοπή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του σώματος και πιθανώς να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Όταν σταματάτε να τρώτε υδατάνθρακες, το σώμα σας περνάει από δύο κύριες αλλαγές. Καταρχάς, ξεκινά τη γλυκονεογένεση, η οποία παράγει γλυκόζη από εναλλακτικές πηγές όπως αμινοξέα από τους μύες και γλυκερόλη από τα λίπη. Και ενώ μπορεί να είναι χρήσιμη για βραχυπρόθεσμη επιβίωση, το σώμα δεν πρέπει να παραμένει σε αυτή την κατάσταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορμονικές ανισορροπίες, υπεργλυκαιμία, διαταραχές στο ήπαρ και τον θυρεοειδή.

