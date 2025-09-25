Τι μηνύματα έστειλαν τράπεζες - ασφαλιστικές από το συνέδριο της BofA

Άκρως θετικά μηνύματα έστειλαν οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στο 30ο European Financials CEO Conference της Bank of America στο Λονδίνο. Τα τρία βασικά σημεία των Ελλήνων τραπεζών.

Άκρως θετικά μηνύματα έστειλαν οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στο 30ο European Financials CEO Conference της Bank of America στο Λονδίνο, ενώ από την άλλη, πιο αμυντικός ήταν ο τόνος των ασφαλιστικών.

Όπως αναφέρει η BofA, περίπου 1.250 σύνεδροι παρακολούθησαν περίπου 1.200 συναντήσεις με 127 εταιρείες κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του συνεδρίου.

Οι δείκτες απόδοσης κερδοφορίας των τραπεζών υποδηλώνουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν φθηνές, αλλά η επενδυτική περίπτωση βασίζεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη. Η Ισπανία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο παραμένουν εκτός τάσης, με την αύξηση δανείων να παρατηρείται άνω του 5%. Οι σκανδιναβικές χώρες ενδέχεται να εισέρχονται σε έναν κύκλο απομόχλευσης από την άλλη πλευρά. Αυτό θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την απόδοση των καθαρών εσόδων από τόκους στο μέλλον, μαζί με την επιστροφή σε θετικές ροές καταθέσεων. Όπως αναφέρει η BofA, οι βρετανικές τράπεζες ήταν συγκρατημένα αισιόδοξες παρά την αβεβαιότητα ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Στο επίκεντρο συγχωνεύσεις και εξαγορές

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τα κεφάλαια τους για συγχωνεύσεις και εξαγορές εντός κλάδου και σε επιμέρους ενότητας. Οι συγχωνεύσεις εντός του κλάδου είναι ένας τρόπος για να αυξήσουν τα κέρδη μέσω της απόκτησης μεριδίων αγοράς, των εσόδων και των συνδυασμένων οικονομικών πλεονεκτημάτων, ενώ παράλληλα επενδύουν σε τεχνολογία και προϊόντα.

Η ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων παραμένει βασικός παράγοντας για την απόδοση των μετοχών, με παραδείγματα όπως της BBVA, η οποία βελτίωσε την προσφορά της για την Sabadell, ενώ η συμφωνία μεταξύ BMPS-Mediobanca προκάλεσε «σεισμική δόνηση» στην Ιταλία, με συνέπειες που αναμένεται να αποκαλυφθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Στη Γερμανία, το εμπόδιο για τη συγχώνευση UniCredit-Commerzbank παραμένει, με τους επενδυτές να διατηρούν μια στάση αναμονής.

Χωρίς γεύση ο κλάδος ασφαλειών

Από την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες έδωσαν έναν πιο αμυντικό τόνο, ενώ οι ασφαλιστικές Ζωής επιστρέφουν στο προσκήνιο, έπειτα από χρόνια στασιμότητας. Η διαφοροποίηση, οι ισχυροί ισολογισμοί και η προστασία του περιθωρίου κέρδους ήταν βασικά θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά οι λαμπρές εποχές για την απόδοση των μετοχών τους μπορεί να έχουν περάσει, αναφέρουν οι αναλυτές. Όπως προέκυψε στο συνέδριο, οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου Ζωής επιστρέφουν στη μόδα μετά από μια δεκαετία ύφεσης. Ωστόσο, οι φόβοι των ασφαλιστών για πιθανό μακροοικονομικό/γεωπολιτικό θόρυβο μετριάζουν τον ενθουσιασμό ορισμένων επενδυτών προς το παρόν.

Υπάρχουν περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έστειλαν τρία βασικά μηνύματα κατά την παρουσία τους στο συνέδριο της Bank of America: (1) οι τάσεις ανάπτυξης των κερδών είναι ισχυρές, με αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετήσια βάση από το 2026, διψήφια αύξηση στα έσοδα από προμήθειες, βελτίωση του κόστους κινδύνου κατά 15-20 μονάδες βάσης και διαχειρίσιμη αύξηση κόστους 2) επιβεβαίωσαν τα payouts για το 2025 (50%-60%) δίνοντας σήμα περαιτέρω αύξησης τα επόμενα χρόνια και 3) δήλωσαν πως η Ελλάδα έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο ανάκαμψης – μέχρι στιγμής έχει ανακτήσει μόνο το 1/3 του απολεσθέντος κεφαλαίου των 100 δισ. ευρώ.