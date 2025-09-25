Προς «κόκκινο 3x3» η Wall Street με βαρίδια Nvidia και Oracle

Ο Dow Jones χάνει 0,36% στις 45.953 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώνεται 0,78% στις 6.586 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 1,09% στις 22.253 μονάδες.

Επιμένουν οι απώλειες στη Wall Street και την πέμπτη λόγω των περαιτέρω ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στο ΑΙ με επίκεντρο τις μετοχές της Oracle και της Nvidia, σε συνδυασμό με την άνοδο των ομολογιακών αποδόσεων. Οι πωλητές παραμένουν ενεργοί παρά τα θετικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία με τις αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας να διολισθαίνουν σε χαμηλό διμήνου και το ΑΕΠ να φτάνει στο β' τρίμηνο σε υψηλό διετίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones χάνει 0,36% στις 45.953 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώνεται 0,78% στις 6.586 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 1,09% στις 22.253 μονάδες. Στο ταμπλό, οι τίτλοι της Oracle και της Nvidia υποχωρούν 5,7% και 1,8% αντίστοιχα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία της ΑΙ παραμένουν. Το ξεπούλημα στην αγορά φαίνεται να αντανακλά ανησυχίες σχετικά με τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις μετά από ορισμένες συμφωνίες.

Η Oracle, η οποία ηγήθηκε του τελευταίου κύκλου των διαδοχικών ρεκόρ, πλέον βρίσκεται σε περιοχή διόρθωσης με πτώση 10% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό της. Οι νέες πιέσεις οφείλεται εν μέρει σε report από την Rothschild Redburn, η οποία προέβλεψε υποχώρηση 40% επειδή «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» το πόσο τα τελευταία deals της Oracle στην τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσουν το cloud της.

Παράλληλα, με τις αποδόσεις των ομολόγων να «τσιμπούν» οι επενδυτές αποφεύγουν κάποιο ρίσκο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου πλησίασε το 4,19%, μετά τα νέα «μάκρο». Οι εποχικά προσαρμοσμένες αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ήταν 218.000 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, κάτω από τις 235.000 που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones και 14.000 λιγότερες από ό,τι την περασμένη εβδομάδα.

Τα στοιχεία για την απασχόληση που δείχνουν σταθερότητα στην αγορά εργασίας, καθώς και η ισχυρή ανοδική αναθεώρηση για την ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου, που επιταχύνθηκε στο 3,8% από 3,3%, θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι η Fed θα διστάσει να μειώσει ξανά τα επιτόκια, υπονομεύοντας έναν βασικό καταλύτη για τη διατήρηση της bull market.

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί ενόψει του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που αναμένεται την Παρασκευή και παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με ένα πιθανό shutdown της κυβέρνησης, γεγονός που θα ισοδυναμούσε με μαζικές απολύσεις, όπως προειδοποίησε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού προσθέτοντας ότι όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια «δυναμικών περικοπών δαπανών».