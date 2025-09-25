Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις πάνω από 800 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Όλες οι προθεσμίες για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακό. Ποιες δράσεις λήγουν τις επόμενες εβδομάδες και έως τις 10 Οκτωβρίου.

Τις επόμενες εβδομάδες και έως τις 10 Οκτωβρίου λήγουν σημαντικές ευκαιρίες για επιχορηγήσεις και vouchers για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

ΕΣΠΑ - Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα Ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

Η δράση έχει προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 156 εκατ. ευρώ για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Η επιχορήγηση ξεκινά από τις 40.000 ευρώ και φτάνει τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 80.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μια από τις τρεις προηγούμενες χρήσης της επιχείρησης.

Η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ έρχεται με δεσμεύσεις για την αύξηση εξαγωγών. Δηλαδή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αυξήσουν μέσα σε μια τριετία τις εξαγωγές τους κατά ποσό ίσο με το 70% της επιδότησης που θα λάβουν. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα.

Αναπτυξιακός – Κλείνουν τρία καθεστώτα 450 εκατ. ευρώ

Οι αιτήσεις για τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που θα μοιράσουν συνολικές επιδοτήσεις 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 225 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και 225 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές κλείνουν στις 10 Οκτωβρίου.

Τα νέα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση και τα logistics (καθεστώς «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα») στις παραμεθόριες περιοχές και περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα (καθεστώς «Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης») καθώς και των μεγάλων επενδύσεων προϋπολογισμού άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής επενδυτικών σχεδίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων με το νέο νόμο να θέτει αυστηρή προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ τα μισά εκ των οποίων θα διατεθούν με τη μορφή φοροαπαλλαγής επί των κερδών της επιχείρησης που υλοποιεί την επένδυση και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση για εξοπλισμό-υποδομές, leasing ή για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΕΣΠΑ: Αγώνας δρόμου για την ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Αττική

Επιδοτήσεις που φτάνουν και το 65% του προϋπολογισμού δίνει η δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη» για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης που φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ, το οποίο σημαίνει όσο περνάει ο χρόνος στενεύουν τα περιθώρια για τις επιχειρήσεις.

Η δράση επιδοτεί πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια ύψους 30 έως 200 χιλιάδων ευρώ σε ποσοστό 50%, το οποίο μπορεί να φτάσει το 60% αν τουλάχιστον το 20% των δαπανών αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής η επιδότηση μπορεί να φτάσει και το 55% ή το 65% του προϋπολογισμού, αντίστοιχα.

Οι πιο «έτοιμες» επιχειρήσεις έχουν προβάδισμα καθώς η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΚΕ). Το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού ή το πολύ για έξι μήνες από την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων. Ήδη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις πρώτες 100 αιτήσεις με την έγκριση 84 αιτήσεων με δημόσια δαπάνη 7,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία

Στις 29 Σεπτεμβρίου λήγουν και δύο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο λόγος για το πρόγραμμα «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ το οποίο απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Και για το πρόγραμμα «Κλειδί προόδου: Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου (λιανικού και χονδρικού) καθώς και παροχής υπηρεσιών. Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ταμείο Ανάκαμψης: Κλείνουν τα vouchers για ψηφιακές συναλλαγές

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου κλείνει η επιβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’» το οπ[ποπ ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενισχύονται μέσω του προγράμματος με την παροχή vouchers, προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών: