Σε χαμηλό διμήνου οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου η Fed αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιό της κατά 0,25% στο εύρος 4%-4,25%.

Σε χαμηλό διμήνου (από Ιούλιο 2025) διολίσθησαν οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, προσφέροντας ανακούφιση σε Fed και επενδυτές ότι η αμερικανική αγορά εργασίας δεν βρίσκεται σε τόσο μεγάλο κίνδυνο.

Ειδικότερα, έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι εποχικά προσαρμοσμένες αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ανήλθαν σε 218.000, μειωμένες κατά 14.000 από την προηγούμενης εβδομάδας και σημαντικά λιγότερες από την εκτίμηση του Dow Jones για 235.000.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου η Fed αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιό της κατά 0,25% στο εύρος 4%-4,25%.

Υπενθυμίζεται πως η FOMC στο ανακοινωθέν της για την πρώτη περικοπή της στο 2025 μετά από 9 συνεχείς «παύσεις» ήταν ότι «οι κίνδυνοι πτωτικής τάσης για την απασχόληση έχουν αυξηθεί».

Πράγματι, η αύξηση των μισθοδοσιών εκτός γεωργικού τομέα έχει επιβραδυνθεί και το επίπεδο των θέσεων εργασίας βρίσκεται σε πολυετές χαμηλό.

