Κοντογεώργης: Υποδομές, βιομηχανία, χωρικός σχεδιασμός, σημαντικές προτεραιότητες για την περιφερειακή ανάπτυξη

Στην 43η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα με θεματικό άξονα, «Η ελληνική οικονομία στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και η συμβολή της βιομηχανίας» συμμετείχε την Τετάρτη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Στην 43η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα με θεματικό άξονα, «Η ελληνική οικονομία στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και η συμβολή της βιομηχανίας» συμμετείχε την Τετάρτη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Κατά τον χαιρετισμό του, έδωσε έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα η ελληνική, καθώς και οι ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως και η βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-34. Ο σχεδιασμός για τον νέο προϋπολογισμό απαιτεί ένα εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, αλλά και προσεκτικό σχεδιασμό για κάθε περιοχή της χώρας μέσω από Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης για κάθε περιφερειακή ενότητα. Περιλαμβάνει, όμως, και οριζόντιες πολιτικές, όπως ο συντονισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, η συνεργασία με περιφέρειες και δήμους, ο σχεδιασμός για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, η νησιωτικότητα, η δημογραφική πρόκληση, η διαχείριση των υδάτων και ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, ο πρωτογενής τομέας, ο χωρικός σχεδιασμός, οι οδικές, λιμενικές, και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων και περιφερειακός σχεδιασμός στην εκπαίδευση. «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των υποδομών εξυπηρέτησης μεγάλων παραγωγικών και μεταποιητικών εγκαταστάσεων, στην επιτάχυνση υλοποίησης βασικών υποδομών, στην ενίσχυση υποδομών στις βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις, στην ενδυνάμωση των αλυσίδων εφοδιασμού, στην εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και Υποδομών», τόνισε.

Εξ άλλου, «στη Στερεά Ελλάδα αναδεικνύονται σημαντικοί τομείς ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την βιομηχανία και μεταποίηση, την τεχνολογία και καινοτομία, την αγροτική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και έρευνα και τον τουρισμό», ανέφερε επίσης ενώ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, η κυβέρνηση κάνει μία συγκροτημένη άσκηση καταγραφής, κωδικοποίησης και προτεραιοποίησης των αναγκών και των προτάσεων που καταθέτουν όλοι οι τοπικοί φορείς (αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς). Οι προτεραιότητες σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης - αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης της βιομηχανίας στη Βοιωτία, τη δρομολόγηση της αξιολόγησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, καθώς και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων Δήμων της Βοιωτίας και των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Ακόμα, σχέδιο διαχείρισης υδάτων για την άρδευση και ύδρευση, καθώς και αρδευτικά έργα, επιτάχυνση της διάνοιξης του διαύλου στο λιμάνι της Στυλίδας για την εξυπηρέτηση της τοπικής βιομηχανίας αλλά και τη προσέλκυση εμπορίου, ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης ΑΠΕ, καθώς και ανάπτυξη υποδομών βιοαερίου αξιοποιώντας τοπική βιομάζα για τη παραγωγή βιοαερίου και χρήση της από τη βιομηχανία για μείωση εξάρτησης από φυσικό αέριο, ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων, ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης με έμφαση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, προοπτική ανάπτυξης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και στην περιοχή, διασύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με την Ελευσίνα και την Πάτρα, υλοποίηση σημαντικών υποδομών, όπως η παράκαμψη της Χαλκίδας, ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας της Εύβοιας, καθώς και τα οδικά τμήματα Μπράλος-'Αμφισσα και Λαμία-Καρπενήσι, μετακίνηση και ανάπτυξη εμπορευματικού λιμένα της Χαλκίδας.

Ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ευρυτανίας την 1η Οκτωβρίου στο Καρπενήσι, ενώ για την Βοιωτία η παρουσίαση θα γίνει στην Λιβαδειά στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ